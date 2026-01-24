Hasil Semifinal Indonesia Masters 2026: Kandas Lewat Duel Dramatis, Jafar/Felisha Gagal Melaju ke Final

JAKARTA – Langkah pasangan ganda campuran Indonesia, Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu, terhenti di babak semifinal Indonesia Masters 2026. Menghadapi tantangan berat dari unggulan Denmark, Mathias Christiansen/Alexandra Boje, Jafar/Felisha harus menyerah setelah berjuang habis-habisan di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (24/1/2026) sore WIB.

Jafar/Felisha sejatinya sudah berjuang selama 1 jam 9 menit. Namun, perlawanan sengit wakil tuan rumah berakhir dengan skor tipis 22-20, 19-21, dan 17-21.

Jalannya Pertandingan

Jafar/Felisha langsung tampil menggebrak sejak awal pertandingan di gim pertama. Duet Indonesia itu mampu mendominasi permainan atas Christiansen/Boje.

Namun, duet Denmark itu terus mengejar dengan permainan agresif. Gemuruh Istora Senayan tak membuat Christiansen/Boje kena mental.

Jafar dan Felisha . INABadminton.jpg

Pada jeda interval gim pertama, Christiansen/Boje berhasil unggul dengan skor tipis 11-9. Setelah rehat, permainan Jafar/Felisha semakin matang.

Akhirnya, duet tuan rumah berhasil membalikkan keadaan dan memenangkan gim pertama dengan skor 22-20. Memasuki gim kedua, Christiansen/Boje tampil trengginas.