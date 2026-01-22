5 Rekor Legenda Bulu Tangkis Rudy Hartono yang Bikin Gempar Dunia, Nomor 1 Gelar Terbanyak di All England!

Berikut lima rekor legenda bulu tangkis Rudy Hartono yang bikin gempar dunia (Foto: Istimewa)

BERIKUT lima rekor legenda bulu tangkis Rudy Hartono yang bikin gempar dunia. Salah satunya adalah gelar terbanyak di All England!

Nama Rudy sangat harum di Indonesia. Betapa tidak, pria keturunan Tionghoa ini punya deretan gelar dan rekor yang bahkan bikin dunia gempar.

Apa saja rekor-rekor tersebut? Simak ulasan berikut yang dirangkum dari berbagai sumber.

5 Rekor Legenda Bulu Tangkis Rudy Hartono yang Bikin Gempar Dunia

1. Juara Terbanyak di All England

Hingga kini, tak ada yang mampu menyamai sang legenda. Rudy tercatat delapan kali juara All England di nomor tunggal putra pada 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, dan 1976!

Tujuh gelar beruntun tersebut belum ada yang mampu menyamai, apalagi delapan kali juara. Rekor Rudy ini bikin dunia gempar.

2. Juara All England Termuda

Catatan pria kelahiran Surabaya ini juga belum pernah dipecahkan. Betapat tidak, Rudy menjadi juara All England termuda sepanjang sejarah pada 1968.

Ketika itu, sang legenda bahkan baru berusia 18 tahun. Ia tampil heroik di final dengan mengalahkan wakil Malaysia untuk merebut gelar pertamanya.

3. Pebulu Tangkis Pertama yang Masuk Guinness Book of World Records

Delapan gelar juara membawa Rudy pada sebuah catatan sejarah. Ia merupakan pebulu tangkis pertama yang namanya tercatat di Guinness Book of World Records!

Hingga kini, belum ada yang mampu menyamai prestasinya itu terutama di All England. Wajar bila Rudy mampu mengguncang dunia.