HOME SPORTS NETTING

Kisah Legenda Rudy Hartono, Spesialis Juara All England dan Peraih Guiness Book of World Records

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 15 Januari 2026 |14:27 WIB
Kisah Legenda Rudy Hartono, Spesialis Juara All England dan Peraih Guiness Book of World Records
Simak kisah legenda Rudy Hartono yang merupakan spesialis juara All England (Foto: Badminton Museum)
A
A
A

KISAH legenda Rudy Hartono menarik untuk diulas. Sebab, spesialis juara All England ini pernah mencetak rekor dunia hingga masuk Guiness Book of World Records.

Rudy Hartono merupakan legenda bulu tangkis Indonesia. Namanya begitu harum di dunia tepok bulu pada dekade 1960-1980.

1. Juara Termuda dan Terbanyak di All England

Rudy Hartono

Salah satu yang membuat namanya berkibar adalah gelar di All England. Pria bernama lahir Nio Hap Liang itu juga menjadi juara termuda di All England pada 1968 kala mengalahkan Tan Aik Huang di babak final.

Rudy bak monster di tunggal putra dengan total delapan gelar All England sepanjang kariernya. Bahkan, tujuh di antaranya diraih secara beruntun pada 1968-1974. Satu gelar lain diraih Rudy pada edisi 1976.

Total delapan gelar juara itu membuat namanya masuk dalam Guiness Book of World Records. Rudy, hingga kini, adalah pebulu tangkis tunggal putra tersukses di All England!

Bahkan, pria yang kini berusia 76 tahun tersebut, hampir saja mencatatkan gelar kesembilan pada 1978. Sayangnya, Rudy takluk dari rekan senegaranya Liem Swie King di babak final.

 

Halaman:
1 2
