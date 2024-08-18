Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

SPECIAL HUT RI: Kisah Rudy Hartono, Legenda Bulu Tangkis Indonesia yang Juara All England 7 Tahun Beruntun!

Djanti Virantika , Jurnalis-Minggu, 18 Agustus 2024 |07:00 WIB
SPECIAL HUT RI: Kisah Rudy Hartono, Legenda Bulu Tangkis Indonesia yang Juara All England 7 Tahun Beruntun!
Rudy Hartono kala masih aktif menjadi pebulutangkis profesional. (Foto: All England)
A
A
A

KISAH Rudy Hartono menarik diulas. Sebab, legenda bulu tangkis Indonesia ini sudah membawa harum nama Tanah Air di kancah internasional dengan sederet prestasinya, di antaranya menjadi juara All England 7 tahun beruntun!

Dalam merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Republik Indonesia (RI) yang jatuh kemarin, Sabtu 17 Agustus 2024, menarik menilik tokoh-tokoh penting di dunia olahraga Indonesia. Salah satunya adalah Rudy Hartono.

Rudy Hartono

Pasalnya, Rudy Hartono berperan sangat besar dalam membangun dunia bulutangkis Indonesia maupun dunia. Lewat prestasinya yang luar biasa, bulu tangkis Indonesia bisa lebih diperhitungkan di kancah dunia.

Profil Rudy Hartono

Rudy Hartono yang bernama lengkap Rudy Hartono Kurniawan ini memiliki nama lain, yakni Nio Hap Liang. Dia lahir pada 18 Agustus 1949. Dengan begitu, tepat pada hari ini, Rudy Hartono tengah merayakan hari ulang tahunnya yang ke-75 .

Rudy Hartono merupakan anak ketiga dari sembilan bersaudara. Dia terlahir dari orangtua yang memiliki usaha peras susu sapi di Wonokromo, Jawa Timur.

Rudy kecil memang punya ketertarikan lebih dengan dunia olahraga. Tetapi, bulu tangkis bukan satu-satunya cabang olahraga yang diminati. Ada juga atletik, renang, voli, sepakbola yang diminati Rudy Hartono.

Tetapi, Rudy akhirnya memilih fokus berkarier di dunia bulu tangkis sejak usia 9 tahun. Karier Rudy Hartono sebagai pebulu tangkis pun makin berkembang kala dirinya masuk Pelatnas pada 1965. Kala itu, dia terpilih membela tim bulu tangkis Indonesia untuk berlaga di Piala Thomas.

Rudy Hartono pun menjadi bagian dari tim Piala Thomas Indonesia pada 1967. Berkat kontribusinya, Indonesia bisa meraih gelar juara di ajang itu.

Dari situ, karier Rudy Hartono makin mentereng. Di usia yang baru 18 tahun, dia bahkan sukses membuat kejutan besar karena bisa merebut gelar juara di ajang bulu tangkis bergengsi, yakni All England pada 1968.

Kala masih aktif menjadi pebulu tangkis profesional, Rudy Hartono tak hanya mengukir karier di ajang All England. Dia juga berhasil merebut gelar juara di berbagai ajang bergengsi, seperti Denmark Open, Singapura Open, hingga Japan Open.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/40/3185770/chico_aura_dwi_wardoyo-gDJp_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Chico Aura, Memulai Karier dari Lapangan Beton hingga Punya Mimpi Kenalkan Papua ke Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/40/3185860/gabrielle_adcock-9sSX_large.jpg
Kisah Romantis Pebulu Tangkis Supercantik Asal Inggris Gabrielle Adcock, Menikah dengan Sesama Atlet Bulu Tangkis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/40/3185645/hans_kristian_vittinghus_jatuh_cinta_dengan_mi_instan_indonesia-wEKD_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Denmark yang Jatuh Hati dengan Mi Instan, Sampai Tertarik Buka Warmindo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/40/3185448/fajar_alfian-D8rL_large.jpg
Kisah Pebulutangkis Fajar Alfian, Awali Karier sebagai Atlet dengan Cara yang Tak Mudah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/40/3185397/mnc_bank_juara_bulu_tangkis_mnc_sports_competition_2025-zu7c_large.jpg
Usai Juara Bulu Tangkis, MNC Bank Berharap MNC Sports Competition 2026 Lebih Kompetitif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/40/3185171/chiharu_shida-AXwS_large.jpg
Kisah Raja Bulu Tangkis Thailand Kunlavut Vitidsarn yang Terpesona hingga Ingin Nikahi si Cantik Chiharu Shida
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement