SPECIAL HUT RI: Kisah Rudy Hartono, Legenda Bulu Tangkis Indonesia yang Juara All England 7 Tahun Beruntun!

KISAH Rudy Hartono menarik diulas. Sebab, legenda bulu tangkis Indonesia ini sudah membawa harum nama Tanah Air di kancah internasional dengan sederet prestasinya, di antaranya menjadi juara All England 7 tahun beruntun!

Dalam merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Republik Indonesia (RI) yang jatuh kemarin, Sabtu 17 Agustus 2024, menarik menilik tokoh-tokoh penting di dunia olahraga Indonesia. Salah satunya adalah Rudy Hartono.

Pasalnya, Rudy Hartono berperan sangat besar dalam membangun dunia bulutangkis Indonesia maupun dunia. Lewat prestasinya yang luar biasa, bulu tangkis Indonesia bisa lebih diperhitungkan di kancah dunia.

Profil Rudy Hartono

Rudy Hartono yang bernama lengkap Rudy Hartono Kurniawan ini memiliki nama lain, yakni Nio Hap Liang. Dia lahir pada 18 Agustus 1949. Dengan begitu, tepat pada hari ini, Rudy Hartono tengah merayakan hari ulang tahunnya yang ke-75 .

Rudy Hartono merupakan anak ketiga dari sembilan bersaudara. Dia terlahir dari orangtua yang memiliki usaha peras susu sapi di Wonokromo, Jawa Timur.

Rudy kecil memang punya ketertarikan lebih dengan dunia olahraga. Tetapi, bulu tangkis bukan satu-satunya cabang olahraga yang diminati. Ada juga atletik, renang, voli, sepakbola yang diminati Rudy Hartono.

Tetapi, Rudy akhirnya memilih fokus berkarier di dunia bulu tangkis sejak usia 9 tahun. Karier Rudy Hartono sebagai pebulu tangkis pun makin berkembang kala dirinya masuk Pelatnas pada 1965. Kala itu, dia terpilih membela tim bulu tangkis Indonesia untuk berlaga di Piala Thomas.

Rudy Hartono pun menjadi bagian dari tim Piala Thomas Indonesia pada 1967. Berkat kontribusinya, Indonesia bisa meraih gelar juara di ajang itu.

Dari situ, karier Rudy Hartono makin mentereng. Di usia yang baru 18 tahun, dia bahkan sukses membuat kejutan besar karena bisa merebut gelar juara di ajang bulu tangkis bergengsi, yakni All England pada 1968.

Kala masih aktif menjadi pebulu tangkis profesional, Rudy Hartono tak hanya mengukir karier di ajang All England. Dia juga berhasil merebut gelar juara di berbagai ajang bergengsi, seperti Denmark Open, Singapura Open, hingga Japan Open.