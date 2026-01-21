Hasil Australia Open 2026: Duet dengan Pemain Meksiko, Petenis Indonesia Aldila Sutjiadi Singkirkan Tuan Rumah

MELBOURNE – Petenis Indonesia, Aldila Sutjiadi, tampil apik kala duet bersama wakil Meksiko, Giuliana Olmos, di Australia Open 2026. Duet Aldila/Olmos bahkan sukses pulangkan wakil tuan rumah, Destanee Aiava/Maddison Inglis, di babak pertama.

Aldila/Olmos membungkam duet Australia yang berstatus wildcard itu dalam dua set langsung. Main di Melbourne Park, Melbourne, Australia pada Rabu (21/1/2026), Aldila/Olmos berhasil menang dalam dua set langsung atas utusan Australia itu dengan skor 7-5, 6-3.

Jalannya Pertandingan

Set pertama berjalan sengit. Aiava/Inglis tampil agresif dan berani bermain terbuka, memaksa Aldila/Olmos menghadapi tekanan di sejumlah gim awal. Kedua pasangan saling menjaga servis, membuat skor terus ketat dan sulit dipisahkan.

Pada momen krusial set pembuka, Aldila/Olmos menunjukkan ketenangan yang lebih baik. Mereka tampil efektif dalam memanfaatkan kesalahan lawan, sehingga mampu mengamankan set pertama dengan skor 7-5.