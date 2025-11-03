Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Final Chennai Open 2025: Aldila Sutjiadi/Janice Tjen Juara Ganda Putri!

Cikal Bintang , Jurnalis-Senin, 03 November 2025 |05:37 WIB
Hasil Final Chennai Open 2025: Aldila Sutjiadi/Janice Tjen Juara Ganda Putri!
Aldila Sutjiadi/Janice Tjen sukses menjuarai WTA 250 Chennai Open 2025! (Foto: Instagramm/@dila11)
A
A
A

CHENNAI – Aldila Sutjiadi/Janice Tjen sukses menjuarai WTA 250 Chennai Open 2025! Duet Indonesia itu berhasil menumbangkan Storm Hunter/Monica Niculescu pada partai final.

Bermain di SDAT Tennis Stadium, Chennai, India, Minggu 2 November 2025 malam WIB, Aldila/Janice tampil brilian. Mereka menang dua set langsung 7-5 dan 6-4.

Aldila Sutjiadi/Janice Tjen juara WTA 125 Suzhou Open 2025 (Foto: Instagram/@dila11)

Laga itu tuntas dalam waktu cenderung cepat 1 jam 21 menit. Gelar juara ini membuat Janice berhasil mengawinkan gelar tunggal dan ganda di Chennai Open 2025.

Sebelumnya, petenis berusia 23 tahun itu mampu meraih gelar juara tunggal putri. Janice mengalahkan utusan Australia, Kimberly Birrell, 6-4 dan 6-3. Ini jadi gelar tunggal pertamanya di tingkat WTA 250.

 

1 2
