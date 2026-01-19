Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Jadwal Siaran Langsung Janice Tjen vs Leylah Fernandez di Babak Pertama Australia Open 2026

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 19 Januari 2026 |13:55 WIB
Jadwal Siaran Langsung Janice Tjen vs Leylah Fernandez di Babak Pertama Australia Open 2026
Janice Tjen akan menantang Leylah Fernandez di babak pertama Australia Open 2026. (Foto: Instagram/@janicetjen)
A
A
A

JADWAL siaran langsung Janice Tjen vs Leylah Fernandez di Babak Pertama Australia Open 2026 sudah dirilis. Sesuai jadwal, laga ini akan digelar pada Selasa (20/1/2026) pukul 07.00 WIB dan dapat disaksikan di VISION+.

1. Janice Tjen Tantang Unggulan 22

Janice Tjen langsung dihadapkan lawan berat di babak pertama atau 128 besar Australia Open 2026. Tak tanggung-tanggung, lawan yang dihadapi peraih medali emas nomor ganda putri SEA Games 2025 itu adalah unggulan 22 asal Kanada, Leylah Fernandez.

Leylah Fernandes saat lolos ke final US Open 2021
Leylah Fernandes saat lolos ke final US Open 2021

Leylah Fernandez merupakan finalis US Open 2021. Saat itu, pebulu tangkis 23 tahun asal Kanada ini kalah dari Emma Raducanu di partai puncak dengan skor 3-6 dan 4-6.

Saat ini, Leylah Fernandez menempati peringkat 23 dunia. Ranking terbaik Leylah Fernandez adalah menduduki peringkat 13 dunia pada Oktober 2022.

Saat turun di sektor ganda putri, Leylah Fernandez juga pernah lolos ke final ajang Grand Slam. Ia lolos ke final French Open 2023 ketika berpasangan dengan pebulu tangkis asal Amerika Serikat, Taylor Townsend.

Sayangnya di partai puncak, pasangan Leylah Fernandez/Taylor Towsend tumbang dari pasangan gado-gado asal Taiwan/China, yakni Hsieh Su-wei/Wang Xinyu dengan skor 6-1. 6-7 dan 1-6.

 

Halaman:
1 2
