Cara Nonton Live Streaming ASEAN Para Games 2025 di Vision+, Klik di Sini!

Saksikan perjuangan wakil Indonesia di ASEAN Para Games 2025 di Vision+. (Foto: MNC Media)

LINK live streaming ASEAN Para Games 2025 yang digelar di Thailand dapat Anda ketahui di artikel ini. Ajang olahraga prestisius bagi atlet difabel Asia Tenggara tersebut tepatnya berlangsung pada 20-26 Januari 2026 dan dapat disaksikan di Vision+, dengan klik di sini.

Partisipasi Indonesia pada edisi ini menandai keikutsertaan untuk ke-13 kalinya di ajang ASEAN Para Games. Tahun ini, kompetisi akan diikuti oleh 11 negara yang siap bersaing di berbagai cabang olahraga. Kontingen Indonesia sendiri menurunkan 290 atlet yang telah melalui persiapan dan pelatihan intensif dan akan mewakili 18 cabang olahraga.

Tak hanya soal perebutan medali, setiap pertandingan di 13th ASEAN Para Games juga menyuguhkan kisah-kisah inspiratif tentang perjuangan, ketangguhan, dan inklusivitas yang menjadi nilai utama ajang ini.

Cara Nonton Live Streaming 13th ASEAN Para Games di VISION+

Ikuti langkah berikut untuk menikmati seluruh pertandingan secara langsung:

1. Download aplikasi VISION+ di App Store atau Play Store

2. Login atau daftar akun VISION+, klik di sini