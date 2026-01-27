Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Klasemen Akhir Perolehan Medali ASEAN Para Games 2025: Indonesia Ke-2, Pepet Tuan Rumah Thailand!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 27 Januari 2026 |09:57 WIB
Klasemen Akhir Perolehan Medali ASEAN Para Games 2025: Indonesia Ke-2, Pepet Tuan Rumah Thailand!
Kontingen Indonesia finis kedua di klasemen akhir perolehan medali ASEAN Para Games 2025. (Foto: Kemenpora)
A
A
A

KLASEMEN akhir perolehan medali ASEAN Para Games 2025 akan diulas Okezone.  Tuan rumah ASEAN Para Games 2025, Thailand, keluar sebagai juara umum dengan koleksi 175 emas, 155 perak dan 157 perunggu.

Kontingen Indonesia menyusul sebagai runner-up dengan 135 emas,143 perak dan 114 perunggu. Atlet para bulutangkis putri Indonesia, Leani Ratri Oktila, menyatakan senang kontingen Indonesia mencatatkan hasil positif di ASEAN Para Games 2025.. Menurutnya, hasil itu adalah bukti komitmen para atlet dalam upaya mengharumkan nama Indonesia.

Momen kontingen Indonesia melakukan defile saat Opening Ceremony ASEAN Para Games 2025. (Foto: Kemenpora)
Momen kontingen Indonesia melakukan defile saat Opening Ceremony ASEAN Para Games 2025. (Foto: Kemenpora)

"Kami bangga dan bersyukur bisa berkontribusi untuk membawa Kontingen Indonesia berada di posisi kedua di APG Thailand ini," kata Leani Ratri Oktila, Okezone mengutip dari laman Kemenpora, Selasa (27/1/2026).

1. Closing Ceremony di Main Stadium

Pelaksanaan closing ceremony ASEAN Para Games 2025 Thailand dilangsungkan di Main Stadium, His Majesty the King's 80th Birthday Anniversary Stadium, Nakhon Ratchasima, Senin 26 Januari 2026 malam WIB. Pada upacara penutupan ini, penonton disuguhi beberapa musik dan nyanyian lokal, dilanjutkan tarian massal. 

Kemudian parade defile kontingen yang dimulai dari kontingen Brunei Darussalam, dilanjutkan Indonesia dan Laos. Disusul kontingen Malaysia, Myanmar, kontingen Filipina, dilanjutkan Singapura, Timor Leste, Vietnam, ditutup parade defile dari tuan rumah Thailand. 

Di tengah lapangan hijau tampak tiga maskot ASEAN Para Games 2025 Thailand bersanding dengan seluruh kontingen dari 10 negara ASEAN peserta APG 2025 Thailand. Di akhir penutupan, sebagai simbolis diserahkan bendera ASEAN Para Sport Federation (APSF) dari Thailand ke Malaysia sebagai estafet pelaksanaan APG ke-14 selanjutnya selaku tuan rumah pada tahun 2027.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/43/3182711/erick_thohir_menerima_audiensi_ketua_umum_npc_indonesia_dan_cdm_di_asean_para_games_2025-RAnY_large.jpeg
Menpora Erick Thohir Terima Audiensi Ketum NPC Indonesia, Bahas Program dan Target Asean Para Games Thailand 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/43/3173484/cdm_reda_manthovani-v0NZ_large.jpg
CdM Reda Manthovani Optimistis Indonesia Juara Umum ASEAN Para Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/21/38/3196694//fabio_quartararo_dan_alex_rins-Aapd_large.jpg
Yamaha Resmi Rilis Tim untuk MotoGP 2026 di Indonesia, Fabio Quartararo: Tempat Sempurna Mulai Perjuangan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/20/40/3196476//rian_sukmawan-etAR_large.jpg
Kisah Sedih Rian Sukmawan, Pebulutangkis Indonesia yang Meninggal dalam Kesendirian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/16/43/3195815//tim_balap_sepeda_tsg_memperkenalkan_sejumlah_wajah_baru_jelang_musim_2026-OSGf_large.jpeg
Kenalkan Wajah Baru, Tim Balap Sepeda TSG Siap Angkat Karya Indonesia ke Puncak Asia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/15/43/3195675//kapolri_jenderal_listyo_sigit_prabowo_memberikan_apresiasi_atau_penghargaan_kepada_atlet_atlet_polri_yang_berprestasi_di_sea_games_2025-9SE4_large.jpg
Kapolri Beri Penghargaan untuk Atlet Polri dan Non-Polisi yang Berprestasi di SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement