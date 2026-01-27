Klasemen Akhir Perolehan Medali ASEAN Para Games 2025: Indonesia Ke-2, Pepet Tuan Rumah Thailand!

Kontingen Indonesia finis kedua di klasemen akhir perolehan medali ASEAN Para Games 2025. (Foto: Kemenpora)

KLASEMEN akhir perolehan medali ASEAN Para Games 2025 akan diulas Okezone. Tuan rumah ASEAN Para Games 2025, Thailand, keluar sebagai juara umum dengan koleksi 175 emas, 155 perak dan 157 perunggu.

Kontingen Indonesia menyusul sebagai runner-up dengan 135 emas,143 perak dan 114 perunggu. Atlet para bulutangkis putri Indonesia, Leani Ratri Oktila, menyatakan senang kontingen Indonesia mencatatkan hasil positif di ASEAN Para Games 2025.. Menurutnya, hasil itu adalah bukti komitmen para atlet dalam upaya mengharumkan nama Indonesia.

Momen kontingen Indonesia melakukan defile saat Opening Ceremony ASEAN Para Games 2025. (Foto: Kemenpora)

"Kami bangga dan bersyukur bisa berkontribusi untuk membawa Kontingen Indonesia berada di posisi kedua di APG Thailand ini," kata Leani Ratri Oktila, Okezone mengutip dari laman Kemenpora, Selasa (27/1/2026).

1. Closing Ceremony di Main Stadium

Pelaksanaan closing ceremony ASEAN Para Games 2025 Thailand dilangsungkan di Main Stadium, His Majesty the King's 80th Birthday Anniversary Stadium, Nakhon Ratchasima, Senin 26 Januari 2026 malam WIB. Pada upacara penutupan ini, penonton disuguhi beberapa musik dan nyanyian lokal, dilanjutkan tarian massal.

Kemudian parade defile kontingen yang dimulai dari kontingen Brunei Darussalam, dilanjutkan Indonesia dan Laos. Disusul kontingen Malaysia, Myanmar, kontingen Filipina, dilanjutkan Singapura, Timor Leste, Vietnam, ditutup parade defile dari tuan rumah Thailand.

Di tengah lapangan hijau tampak tiga maskot ASEAN Para Games 2025 Thailand bersanding dengan seluruh kontingen dari 10 negara ASEAN peserta APG 2025 Thailand. Di akhir penutupan, sebagai simbolis diserahkan bendera ASEAN Para Sport Federation (APSF) dari Thailand ke Malaysia sebagai estafet pelaksanaan APG ke-14 selanjutnya selaku tuan rumah pada tahun 2027.