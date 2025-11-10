Menpora Erick Thohir Terima Audiensi Ketum NPC Indonesia, Bahas Program dan Target Asean Para Games Thailand 2025

Erick Thohir menerima audiensi Ketua Umum NPC Indonesia dan CdM di ASEAN Para Games 2025 (Foto: Okezone/Andika Rachmansyah)

JAKARTA – Menpora RI, Erick Thohir, menerima audiensi Ketua Umum NPC Indonesia Senny Marbun beserta Chef de Mission (CdM) Kontingen Indonesia, Reda Manthovani, Senin (10/11/2025). Kehadiran mereka dalam rangka membahas program dan target di ASEAN Para Games 2025 Thailand.

Pertemuan tersebut digelar di Ruang Rapat Kantor Kemenpora RI, Senayan, Jakarta, Senin (10/11/2025) siang WIB. Adapun, ASEAN Para Games 2025 digelar di Thailand pada 20-26 Januari 2026.

1. Keterbukaan

Setelah pertemuan, Menpora Erick bersama perwakilan NPC dan CdM Asean Para Games Thailand 2025 langsung melakukan konferensi pers. Ia menyampaikan terkait sinkronisasi program sangat penting untuk peningkatan prestasi olahraga di Indonesia.

"Tidak mungkin kami membangun olahraga tanpa ada keterbukaan dan juga sinkronisasi program,” kata Erick kepada awak media, termasuk Okezone, di Kantor Kemenpora RI, Senin (10/11/2025).

“Oleh karena itu saya berharap mulai hari ini sampai tahun 2029, Kemenpora dan NPC bisa duduk bersama terkait apa dan programnyak arena itu yang terpenting dalam melakukan persiapan," sambung pria yang juga Ketua Umum PSSI itu.

2. Target 120 Medali Emas

Lebih lanjut, Erick mengungkapkan target kontingen Indonesia di Asean Para Games Thailand 2025. Ia menyampaikan, targetnya adalah 120 medali emas dengan perkiraan berada di peringkat kedua.

"Untuk Asean Para Games 2026 di Thailand nanti, NPC menargetkan Indonesia bisa meraih 120 medali emas dengan posisi nomor dua,” papar Erick.

“Itu pun dengan perhitungan Thailand sebagai tuan rumah sangat agresif menjadi juara umum dengan perolehan 174 medali emas. Jadi melihat petanya, posisi nomor 2 yang sampai hari ini bisa kami targetkan," ungkap pria berusia 51 tahun itu.