HOME SPORTS SPORT LAIN

CdM Reda Manthovani Ungkap Kunci Sukses Indonesia Sabet 392 Medali di ASEAN Para Games 2025

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 28 Januari 2026 |01:08 WIB
CdM Reda Manthovani Ungkap Kunci Sukses Indonesia Sabet 392 Medali di ASEAN Para Games 2025
Indonesia berhasil menyabet 392 medali di ASEAN Para Games 2025 dan finis kedua di klasemen akhir (Foto: Tim CdM)
A
A
A

KONTINGEN Indonesia berhasil menyabet 392 medali di ASEAN Para Games 2025 dan finis kedua di klasemen akhir. Chef de Mission (CdM) Reda Manthovani pun berterima kasih kepada para atlet.

Dalam ajang yang berlangsung di Nakhon Ratchasima, Thailand tersebut, Indonesia berhasil mengoleksi 135 medali emas, 143 perak, dan 114 perunggu. Angka tersebut jauh di atas target awal dengan raihan 82 medali emas, 77 perak, dan 77 perunggu. 

1. Inspirasi

Para Atletik Indonesia di ASEAN Para Games 2025. (Foto: Kemenpora)

Di bawah komando CdM Reda, Tim Merah Putih tidak hanya sukses finis posisi kedua. Hal itu dikarenakan tuan rumah Kontingen Thailand keluar sebagai juara umum dengan koleksi 175 emas, 155 perak dan 157 perunggu..

“Terima kasih telah mengharumkan nama Indonesia di panggung Asia Tenggara. Selamat atas perjuanganmu, para patriot bangsa. Kalian adalah inspirasi,” ujar Reda dalam keteranganya, dikutip Rabu (28/1/2026).

Pria yang juga menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel) Kejaksaan Agung RI itu menceritakan, keberhasilan tersebut tidak hanya mencerminkan capaian dari sisi kuantitas medali, tetapi juga kualitas perjuangan atlet. Prestasi itu buah kerja keras mereka sejak masa persiapan.

“Prestasi ini melampaui target yang kami tetapkan. Ini adalah bukti atlet disabilitas Indonesia memiliki kualitas, dedikasi, dan daya saing yang setara," ucap Reda.

 

