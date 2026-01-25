Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Lampaui Target! Para Atletik Indonesia Menggila dengan Raihan 38 Medali Emas di ASEAN Para Games 2025

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 25 Januari 2026 |22:39 WIB
Lampaui Target! Para Atletik Indonesia Menggila dengan Raihan 38 Medali Emas di ASEAN Para Games 2025
Para Atletik Indonesia bersinar di ASEAN Para Games 2025. (Foto: Kemenpora)
A
A
A

NAKHON RATCHASIMA – Kabar membanggakan datang dari arena ASEAN Para Games 2025 yang berlangsung di Thailand. Kontingen para atletik Indonesia sukses mencatatkan capaian fantastis dengan memanen 38 medali emas hanya dalam waktu empat hari sejak kompetisi dimulai.

Angka ini jauh melampaui target awal yang ditetapkan oleh tim pelatih sebanyak 25 medali emas. Kesuksesan besar ini disambut penuh rasa syukur oleh pelatih kepala para atletik Indonesia, Slamet Widodo.

Slamet menegaskan bahwa torehan prestasi di Main Stadium 80th Birthday Anniversary Stadium, Nakhon Ratchasima, Sabtu 24 Januari 2026, merupakan buah dari doa masyarakat dan kegigihan para atlet di lapangan.

"Terima kasih berkat doa dari masyarakat Indonesia alhamdulillah para atletik bisa melampaui target. Target awal 25 sampai malam ini sudah 38 medali emas dan ini masih bisa bertambah karena masih ada yang tanding malam ini dan besok," ujar Slamet, dikutip dari laman resmi Kemenpora, Minggu (25/1/2026).

1. Dominasi di Berbagai Nomor

Para Atletik Indonesia di ASEAN Para Games 2025. (Foto: Kemenpora)
Para Atletik Indonesia di ASEAN Para Games 2025. (Foto: Kemenpora)

Slamet Widodo, yang berasal dari Klaten, Jawa Tengah, mengungkapkan rasa bangganya terhadap fokus dan konsentrasi anak-anak asuhnya. Semangat untuk mengharumkan nama bangsa menjadi bahan bakar utama bagi para atlet, bahkan bagi mereka yang semula hanya diprediksi meraih medali perak namun justru sukses menyabet emas.

Beberapa nomor unggulan terbukti menjadi lumbung emas bagi Merah Putih, mulai dari nomor lari, lompat tinggi, lompat jauh, lempar lembing, hingga tolak peluru. Slamet menilai disiplin emosi para atlet selama bertanding menjadi kunci utama keberhasilan mereka mempecundangi lawan-lawan di tingkat Asia Tenggara.

 

