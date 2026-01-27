Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Bonus ASEAN Para Games 2025 Masih Menanti Keputusan Pemerintah

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 27 Januari 2026 |22:10 WIB
Bonus ASEAN Para Games 2025 Masih Menanti Keputusan Pemerintah
Menpora RI Erick Thohir menyebut bonus bagi atlet peraih medali di ASEAN Para Games 2025 masih menunggu kebijakan Pemerintah (Foto: Okezone/Cikal Bintang)
A
A
A

JAKARTA – Menpora RI, Erick Thohir, menyebut bonus atlet peraih medali di ASEAN Para Games 2025 masih menanti keputusan pemerintah. Hal itu disampaikan usai Rapat Kerja bersama Komisi X DPR RI. 

"Kita tunggu nanti kebijakan (soal bonus ASEAN Para Games)," kata Erick kepada awak media, termasuk Okezone di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (27/1/2026). 

1. Capaian Impresif

Para Atletik Indonesia di ASEAN Para Games 2025. (Foto: Kemenpora)

Kontingen Indonesia menutup keikutsertaannya pada ASEAN Para Games 2025 dengan capaian impresif. Tim Merah Putih berhasil mengoleksi total 135 medali emas, 143 perak, dan 114 perunggu dari 18 cabang olahraga yang diikuti.

Hasil tersebut memastikan Indonesia finis di peringkat kedua klasemen akhir ASEAN Para Games 2025. Ajang tersebut digelar di Thailand pada 19 - 25 Januari 2026.

Pencapaian ini melampaui target yang sebelumnya ditetapkan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). Kemenpora mematok Indonesia menembus posisi tiga besar dengan raihan 82 emas, 77 perak, dan 77 perunggu.

Target ini juga dicapai meski pun sejumlah nomor pertandingan tidak dipertandingkan di ASEAN Para Games 2025. Kontingen Indonesia mampu membuktikan kemampuannya. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/26/40/3197533/leani_ratri_oktila-iLgf_large.jpg
Leani Ratri Oktila Borong 3 Emas di ASEAN Para Games 2025, Bukti sang Ratu Masih Tangguh!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/43/3182711/erick_thohir_menerima_audiensi_ketua_umum_npc_indonesia_dan_cdm_di_asean_para_games_2025-RAnY_large.jpeg
Menpora Erick Thohir Terima Audiensi Ketum NPC Indonesia, Bahas Program dan Target Asean Para Games Thailand 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/43/3173484/cdm_reda_manthovani-v0NZ_large.jpg
CdM Reda Manthovani Optimistis Indonesia Juara Umum ASEAN Para Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/23/51/3197129//kelme_resmi_jadi_apparel_timnas_indonesia-joJn_large.jpg
BREAKING NEWS: Kelme Resmi Jadi Apparel Timnas Indonesia Gantikan Erspo!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/22/51/3196930//trofi_piala_dunia_sambangi_jakarta-mlri_large.jpg
Trofi Asli Piala Dunia Mejeng di Jakarta, Legenda Brasil dan Arsenal Ikut Ramaikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/22/43/3196783//menpora_ri_erick_thohir_menunjukkan_komitmen_tinggi_mengembangkan_industri_olahraga-4GLT_large.jpeg
Legenda Bulu Tangkis Susy Susanti Puji Komitmen Menpora Erick Thohir Kembangkan Industri Olahraga
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement