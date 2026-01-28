Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Wamenpora Taufik Hidayat Apresiasi Perjuangan Kontingen Indonesia di ASEAN Para Games 2025

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 28 Januari 2026 |20:44 WIB
Wamenpora Taufik Hidayat Apresiasi Perjuangan Kontingen Indonesia di ASEAN Para Games 2025
Wamenpora Taufik Hidayat apresiasi perjuangan kontingen Indonesia di ASEAN Para Games 2025. (Foto: NPC Indonesia)
KEMENTERIAN Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) memberikan apresiasi tinggi atas keberhasilan kontingen Indonesia yang tampil impresif pada ajang ASEAN Para Games 2025 di Nakhon Ratchasima, Thailand, 21-26 Januari 2026. Apresiasi tersebut disampaikan Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga (Wamenpora RI) Taufik Hidayat saat menyambut kedatangan para atlet dan ofisial Indonesia di Bandara Adi Soemarmo, Boyolali, Jawa Tengah, Selasa 27 Januari 2026 malam WIB.

Sejumlah pejabat turut hadir dalam penyambutan tersebut, di antaranya Deputi Chef de Mission (CdM) Teguh Subroto, Ketua Umum NPC Indonesia Senny Marbun, Wali Kota Solo Respati Ardi, serta Bupati Boyolali Agus Irawan.

Kontingen Indonesia finis runner-up di ASEAN Para Games 2025. (Foto: NPC Indonesia)
Kontingen Indonesia finis runner-up di ASEAN Para Games 2025. (Foto: NPC Indonesia)

1. Taufik Hidayat Bangga Lihat Perjuangan Atlet Indonesia di ASEAN Para Games 2025

Taufik Hidayat mengungkapkan rasa syukur atas kepulangan kontingen Indonesia yang tiba dengan selamat dalam dua kloter berbeda. Rombongan pertama mendarat pada Selasa 27 Januari 2026 pukul 18.30 WIB, sementara kloter kedua tiba pada Rabu (28/1/2026) pukul 03.00 WIB.

Menurut Taufik Hidayat, prestasi yang diraih atlet Indonesia di ASEAN Para Games 2025 patut dibanggakan. Kontingen Merah Putih berhasil mengoleksi total 135 medali emas, 143 perak, dan 114 perunggu, jauh melampaui target awal yakni 82 emas, 77 perak, dan 77 perunggu.

“Yang pasti, kami merasa bersyukur, karena atlet dan ofisial sudah tiba di Tanah Air dengan selamat. Kami mewakili pemerintah mengucapkan selamat atas raihan medali 135 emasnya,” kata Wamenpora Taufik Hidayat, dikutip pada Rabu (28/1/2026).

“Bagi yang mendapatkan medali perak dan perunggu, mereka tetap menjadi juara. Mereka tetap menjadi inspirasi kita. Dengan segala kekurangan, mereka tetap harus kita tiru semangatnya,” sambungnya.

 

