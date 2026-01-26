Leani Ratri Oktila Borong 3 Emas di ASEAN Para Games 2025, Bukti sang Ratu Masih Tangguh!

NAKHON RATCHASIMA – Dominasi Leani Ratri Oktila di dunia para bulu tangkis Asia Tenggara masih belum tergoyahkan. Atlet andalan Indonesia ini sukses menyapu bersih tiga medali emas pada ajang ASEAN Para Games (APG) 2025 yang digelar di Thailand.

Tiga medali emas tersebut masing-masing diraih Leani dari nomor ganda campuran SL3-SU5 saat berpasangan dengan Hikmat Ramdani, nomor ganda putri SL4, serta ganda putri SL3-SU5 bersama Khalimatus Sadiyah. Bertempat di Indoor Stadium SPADT Convention Center, Minggu 25 Januari 2026 sore, Leani mengungkapkan rasa syukurnya atas konsistensi yang tetap terjaga hingga edisi APG keenamnya ini.

"Alhamdulillah tiga medali emas APG Thailand ini. Ini kebetulan APG saya yang ke enam, jadi mungkin tidak ada yang spesial ya. Tapi bersyukurnya bisa mempertahankan medali emas itu dan hingga pertandingan hari ini saya mempersiapkan dengan baik jadi bisa dibilang tidak ada kendala berarti," ujar Leani, dikutip dari laman resmi Kemenpora, Senin (26/1/2026).

1. Suntikan Motivasi dari sang Buah Hati

Keberhasilan Leani mempertahankan performa di usia 34 tahun tidak lepas dari peran barunya sebagai seorang ibu. Ia mengaku komunikasi dan dukungan dari sang anak menjadi kunci semangat yang luar biasa di lapangan.

Leani Ratri

Baginya, menjadi orangtua justru memberikan perspektif dan kekuatan baru dalam menghadapi ketatnya persaingan atletik. Meski menyadari adanya penurunan kemampuan fisik seiring bertambahnya usia, Leani tetap menyimpan ambisi besar untuk bisa berlaga di Paralimpiade Los Angeles 2028 mendatang.

"Mungkin sekarang jadi ibu semangatnya jadi lebih tinggi justru, apalagi dengar support dari anak mungkin itu yang membuat berbeda dan terharu ya karena anak sudah bisa mengerti dan bisa ngomong," sambung Leani.