HOME SPORTS NETTING

Kisah Cinta Pebulu Tangkis Indonesia Maria Febe dan Andrei Adistia, Sempat LDR hingga Putus Kini Dikaruniai 2 Anak

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 19 Januari 2026 |09:56 WIB
Kisah Cinta Pebulu Tangkis Indonesia Maria Febe dan Andrei Adistia, Sempat LDR hingga Putus Kini Dikaruniai 2 Anak
Maria Febe (kanan) dan Andrei Adistia menikah pada 2017. (Foto: Instagram/@mariafebe13)
A
A
A

KISAH cinta pebulu tangkis Indonesia Maria Febe dan Andrei Adistia akan diulas Okezone. Maria Febe dan Andrei Adistia merupakan dua pebulu tangkis Indonesia yang besar di bawah naungan PB Djarum.

Maria Febe pernah juara BWF Grand Prix, tepatnya di Bitburger Open 2008 dan Australia Open 2009. Sementara Andrei Adistia pernah menjadi kampiun India Grand Prix Gold 2011 saat berpasangan dengan Christopher Rudianto, serta jawara Chinese Taipei Open 2014 ketika main bareng Hendra Aprida Gunawan.

Maria Febe dan Andrei

1. Kenal sejak 2006

Lantas, sejak kapan Maria Febe dan Andrei Adistia berkenalan? Ternyata sejak 2006 atau masih level junior, mereka sudah saling curi-curi pandang ketika sama-sama sedang bertanding.

Baru pada 2010 ketika tergabung di Pelatnas PBSI, mereka bisa berdekatan hingga memutuskan untuk berpacaran.

“Dulu pertama 2006 ya kalau pertandingan suka lihat-lihatan, terus saya minta nomor handphone-nya dari teman. Ngobrol-ngobrol selama 4 bulan, terus pacaran deh. Hubungan jarak jauh selama empat tahun karena saya latihan di PB Djarum Jakarta dan Febe di PB Djarum Kudus. Terus baru tahun 2010 kita sama-sama di Pelatnas, baru bisa deketan,” kata Andrei Adistia, Okezone mengutip dari laman resmi PB Djarum.

2. Sempat Putus

Setelah berpacaran selama lima tahun (2010-2015), Maria Febe dan Andrei Adistia sempat putus selama dua tahun (2015-2-17). Tak hanya putus hubungan, mereka juga tidak komunikasi sama sekali.

Saat putus, mereka tak lagi menghuni pelatnas PBSI. Andrei Adistia hijrah ke Kanada, sedangkan Maria Febe menjadi pelatih di Malaysia.

 

