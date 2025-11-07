Kisah Pebulu Tangkis Maria Febe dan Andrei Adistia, Pasangan Suami Istri yang Pernah Turun sebagai Ganda Campuran

KISAH pebulu tangkis Maria Febe dan Andrei Adistia menarik untuk dibahas. Sebab siapa sangka suami-istri ini dulunya pernah turun sebagai pasangan ganda campurna.

Dunia bulu tangkis Indonesia tidak hanya melahirkan juara-juara di lapangan, tetapi juga kisah asmara yang berujung ke pelaminan, mengikuti jejak pengantin emas Olimpiade, Alan Budikusuma dan Susy Susanti. Salah satu pasangan atlet yang menarik perhatian adalah Andrei Adistia dan Maria Febe, yang benih-benih cintanya bersemi di klub yang sama, PB Djarum.

Andrei Adistia, mantan pemain Pelatnas di sektor ganda putra dan pernah mencicipi ganda campuran. Sementara Maria Febe, yang juga alumni PB Djarum, adalah sosok yang menjadi pelabuhan terakhir hati Andrei.

Kisah mereka dimulai jauh sebelum menikah, tepatnya pada tahun 2006.

1. Berawal dari Lirik-Lirikan

Kisah cinta Andrei dan Febe dimulai dengan cara yang sederhana. Menurut pengakuan Andrei, mereka sering "lihat-lihatan" saat pertandingan pada tahun 2006. Hubungan berlanjut setelah Andrei mendapatkan nomor telepon Febe dari seorang teman.

“Hmm… dulu pertama 2006 ya kalau pertandingan suka liat-liatan, terus saya minta nomor handphone-nya dari temen. Ngobrol-ngobrol selama 4 bulan, terus pacaran deh. Hubungan jarak jauh selama empat tahun karena saya latihan di PB Djarum Jakarta dan Febe di PB Djarum Kudus. Terus baru tahun 2010 kita sama-sama di Pelatnas, baru bisa deketan,” ungkap Andrei, dikutip dari laman resmi PB Djarum, Jumat (7/11/2025).

Maria Febe Kusumastuti bersama Andrei Adistia. (Foto: Instagram @mariafebe13)

Hubungan mereka sempat terjalin jarak jauh (LDR) selama empat tahun karena Febe berlatih di PB Djarum Kudus, sementara Andrei di Jakarta. Keduanya baru bisa berdekatan ketika sama-sama ditarik ke Pelatnas Cipayung pada tahun 2010.

Namun, layaknya hubungan pada umumnya, pasangan ini sempat menghadapi cobaan berat. Keduanya putus dan terpisah selama dua tahun, dari 2015 hingga 2017. Selama periode ini, mereka sama-sama tidak lagi bermukim di Pelatnas.

Andrei hijrah ke Kanada dan Febe ke Malaysia untuk menjalani profesi sebagai pelatih. Jarak dan komunikasi yang terputus tidak menyurutkan takdir.