Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Pebulu Tangkis Maria Febe dan Andrei Adistia, Pasangan Suami Istri yang Pernah Turun sebagai Ganda Campuran

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 07 November 2025 |04:01 WIB
Kisah Pebulu Tangkis Maria Febe dan Andrei Adistia, Pasangan Suami Istri yang Pernah Turun sebagai Ganda Campuran
Pasangan mantan pebulu tangkis Indonesia, Maria Febe dan Andrea Adistia. (Foto: Instagram/mariafebe13)
A
A
A

KISAH pebulu tangkis Maria Febe dan Andrei Adistia menarik untuk dibahas. Sebab siapa sangka suami-istri ini dulunya pernah turun sebagai pasangan ganda campurna.

Dunia bulu tangkis Indonesia tidak hanya melahirkan juara-juara di lapangan, tetapi juga kisah asmara yang berujung ke pelaminan, mengikuti jejak pengantin emas Olimpiade, Alan Budikusuma dan Susy Susanti. Salah satu pasangan atlet yang menarik perhatian adalah Andrei Adistia dan Maria Febe, yang benih-benih cintanya bersemi di klub yang sama, PB Djarum.

Andrei Adistia, mantan pemain Pelatnas di sektor ganda putra dan pernah mencicipi ganda campuran. Sementara Maria Febe, yang juga alumni PB Djarum, adalah sosok yang menjadi pelabuhan terakhir hati Andrei.

Kisah mereka dimulai jauh sebelum menikah, tepatnya pada tahun 2006.

1. Berawal dari Lirik-Lirikan

Kisah cinta Andrei dan Febe dimulai dengan cara yang sederhana. Menurut pengakuan Andrei, mereka sering "lihat-lihatan" saat pertandingan pada tahun 2006. Hubungan berlanjut setelah Andrei mendapatkan nomor telepon Febe dari seorang teman.

“Hmm… dulu pertama 2006 ya kalau pertandingan suka liat-liatan, terus saya minta nomor handphone-nya dari temen. Ngobrol-ngobrol selama 4 bulan, terus pacaran deh. Hubungan jarak jauh selama empat tahun karena saya latihan di PB Djarum Jakarta dan Febe di PB Djarum Kudus. Terus baru tahun 2010 kita sama-sama di Pelatnas, baru bisa deketan,” ungkap Andrei, dikutip dari laman resmi PB Djarum, Jumat (7/11/2025).

Maria Febe Kusumastuti bersama Andrei Adistia. (Foto: Instagram @mariafebe13)
Maria Febe Kusumastuti bersama Andrei Adistia. (Foto: Instagram @mariafebe13)

Hubungan mereka sempat terjalin jarak jauh (LDR) selama empat tahun karena Febe berlatih di PB Djarum Kudus, sementara Andrei di Jakarta. Keduanya baru bisa berdekatan ketika sama-sama ditarik ke Pelatnas Cipayung pada tahun 2010.

Namun, layaknya hubungan pada umumnya, pasangan ini sempat menghadapi cobaan berat. Keduanya putus dan terpisah selama dua tahun, dari 2015 hingga 2017. Selama periode ini, mereka sama-sama tidak lagi bermukim di Pelatnas.

Andrei hijrah ke Kanada dan Febe ke Malaysia untuk menjalani profesi sebagai pelatih. Jarak dan komunikasi yang terputus tidak menyurutkan takdir.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/40/3184685/thet_htar_thuzar-YcvD_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Supercantik Thet Htar Thuzar, Tunggal Putri Myanmar yang Populer Berkat Dukungan Fans Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/40/3184627/pramudya_kusumawardana-NZLl_large.jpg
Kisah Pramudya Kusumawardana, Pebulu Tangkis Indonesia yang Tinggal di Australia Merasa Bersalah karena Smashnya Kena Wajah Hendra Setiawan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/40/3184597/indonesia_international_challenge_2025_ii-vzaD_large.jpg
Link Live Streaming Indonesia International Challenge 2025 II di Vision+, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/40/3184592/lin_dan-lqSA_large.jpg
Kisah Legenda Bulu Tangkis China Lin Dan, Juara Olimpiade dan Dunia yang Tak Pernah Menang di Indonesia Open
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/40/3184553/zheng_siwei_dan_huang_yaqiong-4V5x_large.jpg
Kisah Kocak Pebulu Tangkis Zheng Siwei, Salah Pakai Baju Huang Yaqiong saat Tanding
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/40/3184519/berikut_pebulu_tangkis_dunia_yang_dijuluki_the_big_4-4yJ9_large.jpg
4 Pebulu Tangkis Dunia yang Dijuluki The Big 4, Nomor 1 Taufik Hidayat!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement