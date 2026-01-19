Kisah Hijrah Pebulu Tangkis Indonesia Mohammad Ahsan, Tutup Aurat hingga Minum Setengah Duduk

KISAH hijrah pebulu tangkis Indonesia Mohammad Ahsan, tutup aurat hingga minum duduk saat aktif sebagai pemain profesional akan diulas Okezone. Mohammad Ahsan merupakan salah satu pebulu tangkis terbaik yang pernah membela Indonesia.

Berpasangan dengan Hendra Setiawan, berbagai gelar juara dimenangkan Mohammad Ahsan. Sebut saja gelar juara dunia 2013, 2015 dan 2019. Ia juga pernah memenangkan medali emas Asian Games 2014 serta mendapatkan trofi Piala Thomas 2020.

1. BWF World Championships 2017 Jadi Titik Balik Mohammad Ahsan

Saat turun di BWF World Championships 2017 yang dilangsungkan di Skotlandia, Mohammad Ahsan menarik perhatian. Saat itu ia tampil menggunakan legging hingga di bawah lutut. Tujuannya jelas demi menutup aurat.

Tak sampai di situ aksi Mohammad Ahsan yang menarik perhatian netizen. Saat minum, Mohammad memilih melakukannya setengah duduk.

2. Jalankan Ajaran Agama

Saat ditanya kenapa melakukan dua hal di atas, Mohammad Ahsan mengatakan hanya menerapkan ajaran agamanya, yakni Islam. Ia bahkan bahagia jika ada yang mengikuti aksi positifnya.

“Saya semakin mantap dan memutuskan memakai legging untuk menutup aurat setelah menjalani umrah awal 2017,” lanjut Mohammad Ahsan.