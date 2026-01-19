Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Hijrah Pebulu Tangkis Indonesia Mohammad Ahsan, Tutup Aurat hingga Minum Setengah Duduk

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 19 Januari 2026 |08:11 WIB
Kisah Hijrah Pebulu Tangkis Indonesia Mohammad Ahsan, Tutup Aurat hingga Minum Setengah Duduk
Mohammad Ahsan dikenal sebagai pebulu tangkis religius. (Foto: Instagram/@king.chayra)
A
A
A

KISAH hijrah pebulu tangkis Indonesia Mohammad Ahsan, tutup aurat hingga minum duduk saat aktif sebagai pemain profesional akan diulas Okezone. Mohammad Ahsan merupakan salah satu pebulu tangkis terbaik yang pernah membela Indonesia.

Berpasangan dengan Hendra Setiawan, berbagai gelar juara dimenangkan Mohammad Ahsan. Sebut saja gelar juara dunia 2013, 2015 dan 2019. Ia juga pernah memenangkan medali emas Asian Games 2014 serta mendapatkan trofi Piala Thomas 2020.

Mohammad Ahsan dan Hendra Setiawan

1. BWF World Championships 2017 Jadi Titik Balik Mohammad Ahsan

Saat turun di BWF World Championships 2017 yang dilangsungkan di Skotlandia, Mohammad Ahsan menarik perhatian. Saat itu ia tampil menggunakan legging hingga di bawah lutut. Tujuannya jelas demi menutup aurat.

Tak sampai di situ aksi Mohammad Ahsan yang menarik perhatian netizen. Saat minum, Mohammad memilih melakukannya setengah duduk.

2. Jalankan Ajaran Agama

Saat ditanya kenapa melakukan dua hal di atas, Mohammad Ahsan mengatakan hanya menerapkan ajaran agamanya, yakni Islam. Ia bahkan bahagia jika ada yang mengikuti aksi positifnya.

“Saya semakin mantap dan memutuskan memakai legging untuk menutup aurat setelah menjalani umrah awal 2017,” lanjut Mohammad Ahsan.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/15/40/3195506/wang_zhiyi_delapan_kali_kalah_beruntun_dari_an_se_young_di_final_wangzhiyi-CQAa_large.jpg
Kisah Apes Pebulu Tangkis China Wang Zhiyi, 8 Kali Kalah Beruntun dari An Se Young di Final!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/14/40/3195326/hendra_setiawan_ogah_banting_raket_saat_bertanding_hendrasansan-ANkQ_large.jpg
Kisah Unik Hendra Setiawan, Legenda Indonesia yang Ogah Banting Raket saat Bertanding
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/14/40/3195295/shesar_hiren_rhustavito_unggul_rekor_pertemuan_atas_lin_dan_shesar94-a6Aw_large.jpg
Kisah Shesar Hiren Rhustavito, Satu-satunya Pebulu Tangkis Indonesia yang Kalahkan Lin Dan Secara Rekor Pertemuan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/13/40/3195092/hendra_setiawan_1_dari_pebulu_tangkis_yang_resmi_keluar_dari_pelatnas_pbsi_saat_jago_jagonya_hendrasansan-aHSU_large.jpg
Kisah Hendra Setiawan Balik ke Pelatnas PBSI demi Menangkan Gelar yang Belum Diraih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/13/40/3195074/mohammad_ahsan_tegang_dipasangkan_dengan_hendra_setiawan_pbsi-KlvF_large.jpg
Kisah Mohammad Ahsan yang Tegang Dipasangkan Bareng Peraih Medali Emas Olimpiade Hendra Setiawan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/10/40/3194617/bellaetrix_manuputty_sempat_jajal_jadi_calon_legislatif_manuputtybellaetrix-Wa8M_large.jpg
Kisah Bellaetrix Manuputty, Eks Pebulu Tangkis Supercantik yang Sempat Coba Peruntungan Jadi Calon Legislatif
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement