HOME SPORTS NETTING

Kisah Mohammad Ahsan yang Tegang Dipasangkan Bareng Peraih Medali Emas Olimpiade Hendra Setiawan

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 13 Januari 2026 |07:55 WIB
Kisah Mohammad Ahsan yang Tegang Dipasangkan Bareng Peraih Medali Emas Olimpiade Hendra Setiawan
Mohammad Ahsan (kiri) tegang dipasangkan dengan Hendra Setiawan. (Foto: Instagram/@hendrasansan)
KISAH Mohammad Ahsan yang tegang dipasangkan bareng peraih medali emas Olimpiade Beijing 2008 Hendra Setiawan akan diulas Okezone. Mohammad Ahsan sejatinya memiliki karier yang lumayan dengan Bona Septano.

Pasangan ini pernah meraih medali emas SEA Games 2011 dan perunggu BWF World Championships 2011. Mohammad Ahsan/Bona Septano juga pernah memenangkan medali emas turnamen antarmahasiswa pada 2008.

Mohammad Ahsan dan Hendra Setiawan foto aldhi

Pencapaian tertinggi mereka adalah keberhasilan lolos Olimpiade London 2012. Saat itu langkah mereka terhenti di 16 besar setelah ditumbangkan jagoan Korea Selatan Jung Jae-sung/Lee Yong-dae.

1. PBSI Lihat Potensi Mohammad Ahsan

PBSI melihat ada potensi besar di dalam diri Mohammad Ahsan yang kala itu berusia 25 tahun. Pada 2012, PBSI memutuskan memasangkan Mohammad Ahsan dengan pebulu tangkis 28 tahun yang berpengalaman memenangkan medali emas Olimpiade Beijing 2008, Hendra Setiawan.

Hendra Setiawan dinilai tak lagi perform bersama pasangannya saat itu, Markis Kido. Terbukti, Markis Kido/Hendra Setiawan gagal lolos Olimpiade London 2012 setelah hanya duduk di peringkat 12 dunia.

Padahal, syarat untuk lolos Olimpiade London 2012 adalah wajib finis delapan besar.  Absennya mereka di Kejuaraan Asia dan India Open disebut-sebut menjadi penyebab Markis Kido/Hendra Setiawan gagal lolos ke Olimpiade.

 

