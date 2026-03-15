HOME SPORTS NETTING

Jadwal Wakil Indonesia di Final Swiss Open 2026: Alwi Farhan dan Putri KW Bawa Pulang Titel Juara?

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 15 Maret 2026 |07:51 WIB
Simak jadwal wakil Indonesia di Final Swiss Open 2026 (Foto: X/@INABadminton)
BASEL – Jadwal wakil Indonesia di Final Swiss Open 2026 Super 300 sudah diketahui. Alwi Farhan dan Putri Kusuma Wardani (Putri KW) menjaga asa meraih gelar juara.

Babak final Swiss Open 2026 akan digelar di St. Jakobshalle, Basel, Minggu (15/3/2026) mulai pukul 17.00 WIB. Indonesia menyisakan satu wakil di masing-masing tunggal putra dan putri.

1. Putri KW Hadapi Supanida Katethong

Putri KW berjuang lolos ke final

Di tunggal putri, Putri dengan gemilang menamatkan perlawanan Nozomi Okuhara! Tunggal putri asal Tangerang itu menang dengan skor 21-16 dan 21-13 dalam dua gim langsung.

Sementara, di babak final, Putri akan menghadapi Supanida Katethong. Sayangnya, dari rekor pertemuan, tunggal putri andalan Indonesia itu kalah 2-3!

Patut dinanti apakah Putri bisa menyamakan kedudukan dalam hal rekor pertemuan atau tidak. Ia di ambang merasakan gelar juara Super 300 ketiganya setelah Spain Masters 2021 dan Korea Masters 2024.

Sedangkan, tunggal putra gagal memanggungkan All Indonesian Final. Sebab, Anthony Sinisuka Ginting takluk dari Yushi Tanaka 17-21 dan 12-21. Untungnya, asa meraih juara masih ada lewat Alwi.

 

