HOME SPORTS MOTOGP

Blak-blakan, Valentino Rossi Akui Marc Marquez Terlalu Kuat di MotoGP 2026

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 15 Maret 2026 |01:02 WIB
Valentino Rossi vs Marc Marquez di MotoGP. (Foto: MotoGP)
LEGENDA balap dunia, Valentino Rossi, melontarkan pujian setinggi langit atas performa impresif Marco Bezzecchi bersama Aprilia Racing di awal musim MotoGP 2026. Kendati demikian, The Doctor –julukan Rossi– tetap bersikap realistis dan meragukan pembalap asal Italia tersebut mampu menumbangkan Marc Marquez dalam perburuan gelar juara dunia tahun ini.

Bezzecchi memulai musim kompetisi dengan catatan manis. Murid Rossi itu tampil impresif di seri balapan pertama MotoGP Thailand 2026 dengan mengamankan pole position dan merebut podium pertama pada balapan utama.

Rossi pun mengakui Bezzecchi adalah pembalap terbaik saat ini karena performanya yang moncer. Dia juga mengungkapkan muridnya itu sangat cepat ketika berlatih di Ranch, tempat di mana pembalap akademi VR46 digembleng.

“Saat ini, pembalap yang paling dalam performa terbaik adalah Bezzecchi,” kata Rossi, dipetik dari Crash, Minggu (15/3/2026).

“Bez adalah orang yang berlatih paling keras. Bahkan di ranch, dia juga sangat cepat,” tambahnya.

1. Dominasi Bezzecchi di Mata sang Mentor

Secara keseluruhan, Rossi mengakui perkembangan luar biasa Bezzecchi. Namun di sisi lain, dia ragu muridnya itu bisa mengalahkan Marquez di MotoGP 2026. Dia ragu akan hal itu karena menilai Aprilia memiliki motor yang tidak lebih kuat dari Ducati.

 

