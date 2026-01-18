Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Pembalap Tim Valentino Rossi Ungkap Dampak Positif Marc Marquez untuknya Jelang MotoGP 2026

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 18 Januari 2026 |00:10 WIB
Pembalap Tim Valentino Rossi Ungkap Dampak Positif Marc Marquez untuknya Jelang MotoGP 2026
Marc Marquez ternyata punya dampak positif untuk pembalap lain termasuk Fabio Di Giannantonio (Foto: Instagram/@fabiodiggia49)
A
A
A

FABIO Di Giannantonio tidak merasa Marc Marquez membuatnya berkecil hati di MotoGP 2025. Pembalap tim Pertamina Enduro VR46 Racing Team itu malah mengungkap dampak positif The Baby Alien!        

Performa Di Giannantonio di MotoGP 2025 bisa dikatakan kurang apik. Padahal, pria asal Italia itu menggunakan motor yang sama dengan Marquez yakni Ducati Desmosedici GP25.

1. Pelajari Data Marc Marquez

Fabio Di Giannantonio melaju pada Tes Pramusim MotoGP 2025 (Foto: VR46 Racing Team)

Diggia -sapaan akrabnya- hanya mampu empat kali naik podium dan finis di posisi 6 klasemen akhir MotoGP 2025 dengan 262 poin. Tentu saja, ia ingin lebih baik memasuki MotoGP 2026.

Salah satu caranya, Di Giannantonio akan mempelajari data-data milik Marquez. Ia merasa kehadiran pria asal Spanyol itu di skuad Ducati Corse justru memberi dampak positif.

“Memiliki pembalap sepertinya untuk dipelajari sungguh membantu,” kata Di Giannantonio, mengutip dari Motosan, Minggu (18/1/2026).

“Dalam kasus saya, kami selalu berusaha membandingkan data dan itu seringkali membantu kami bertumbuh sebagai tim serta saya sebagai pembalap,” imbuh pria berusia 27 tahun itu.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/17/38/3195902/toprak_razgatlioglu_berpotensi_kejutkan_marc_marquez_di_motogp_2026_toprakrazgatlioglu7-y7gf_large.jpg
Toprak Razgatlioglu Diprediksi Menggila di MotoGP 2026, Saingi Marc Marquez?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/17/38/3195861/francesco_bagnaia_diiharapkan_bangkit_di_motogp_2026_ducaticorse-nzDp_large.jpg
Valentino Rossi: Francesco Bagnaia dan Jorge Martin Wajib Bangkit di MotoGP 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/16/38/3195778/valentino_rossi_yakin_francesco_bagnaia_dan_jorge_martin_bakal_bersinar_di_motogp_2026_yang_merupakan_musim_transisi-zmGN_large.jpg
Sebut MotoGP 2026 Musim Transisi, Valentino Rossi Yakin Francesco Bagnaia dan Jorge Martin Bakal Bersinar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/16/38/3195746/jorge_martin_dan_marco_bezzecchi_sudah_jadi_buruan_tim_lain_untuk_motogp_2027_motogp-gUD8_large.jpg
Gawat Aprilia! Jorge Martin dan Marco Bezzecchi Jadi Buruan Tim Lain untuk MotoGP 2027
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/16/38/3195727/jorge_martin_siap_tempur_di_motogp_2026_aprilia-PrCi_large.jpg
Ancaman bagi Marc Marquez, Jorge Martin: Saya Bugar 100 Persen di MotoGP Thailand 2026!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/15/38/3195555/pertamina_enduro_vr46_pamer_livery_baru_untuk_motogp_2026-1G4C_large.jpg
Pesan Spesial Valentino Rossi kepada Franco Morbidelli dan Fabio Di Giannantonio Jelang MotoGP 2026
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement