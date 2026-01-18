Pembalap Tim Valentino Rossi Ungkap Dampak Positif Marc Marquez untuknya Jelang MotoGP 2026

Marc Marquez ternyata punya dampak positif untuk pembalap lain termasuk Fabio Di Giannantonio (Foto: Instagram/@fabiodiggia49)

FABIO Di Giannantonio tidak merasa Marc Marquez membuatnya berkecil hati di MotoGP 2025. Pembalap tim Pertamina Enduro VR46 Racing Team itu malah mengungkap dampak positif The Baby Alien!

Performa Di Giannantonio di MotoGP 2025 bisa dikatakan kurang apik. Padahal, pria asal Italia itu menggunakan motor yang sama dengan Marquez yakni Ducati Desmosedici GP25.

1. Pelajari Data Marc Marquez

Diggia -sapaan akrabnya- hanya mampu empat kali naik podium dan finis di posisi 6 klasemen akhir MotoGP 2025 dengan 262 poin. Tentu saja, ia ingin lebih baik memasuki MotoGP 2026.

Salah satu caranya, Di Giannantonio akan mempelajari data-data milik Marquez. Ia merasa kehadiran pria asal Spanyol itu di skuad Ducati Corse justru memberi dampak positif.

“Memiliki pembalap sepertinya untuk dipelajari sungguh membantu,” kata Di Giannantonio, mengutip dari Motosan, Minggu (18/1/2026).

“Dalam kasus saya, kami selalu berusaha membandingkan data dan itu seringkali membantu kami bertumbuh sebagai tim serta saya sebagai pembalap,” imbuh pria berusia 27 tahun itu.