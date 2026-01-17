Toprak Razgatlioglu Diprediksi Menggila di MotoGP 2026, Saingi Marc Marquez?

LEGENDA MotoGP, Giacomo Agostini, meyakini Toprak Razgatlioglu (Yamaha Prima Pramac) bisa bersinar di MotoGP 2026. GiacomoAgostini menilai, Toprak Razgatlioglu memiliki bakat untuk bersaing dengan pembalap-pembalap kawakan seperti Marc Marquez.

1. Debut Toprak Razgatlioglu di MotoGP 2026

Toprak Razgatlioglu akan memulai debutnya di MotoGP pada tahun ini. Pembalap asal Turki itu bergabung dengan tim satelit Yamaha Prima Pramac usai meninggalkan ajang World Superbike (WSBK).

Toprak Razgatlioglu dikenal sebagai pembalap kelas wahid di ajang WSBK. Rider berusia 29 tahun itu meraih tiga gelar juara di ajang tersebut, dua bersama BMW Motorrad (2024 dan 2025), dan satu bersama Yamaha (2021).

Giacomo Agostini meyakini, Toprak Razgatlioglu tidak akan kesulitan bersaing di ajang MotoGP. Menurutnya, Toprak Razgatlioglu hanya butuh sedikit waktu untuk bersaing dengan Marc Marquez dan kawan-kawan.

"Ia (Topra kRazgatlioglu) telah membuktikan dirinya sangat bagus di Superbike," kata Giacomo Agostini, Okezone mengutip dari Crash, Sabtu (17/1/2026).

“Tentu saja, MotoGP sedikit lebih rumit dan sulit, tetapi jika dia memiliki bakat, dia akan sukses di sana juga. Karena mencintai olahraga ini dan mencintai para pembalapnya, wajar untuk selalu berpikir bahwa mereka akan berprestasi dengan baik," tambahnya.