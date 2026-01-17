Hasil Semifinal India Open 2026: Jonatan Christie ke Final Usai Kalahkan Loh Kean Yew!

NEW DELHI – Jonatan Christie melaju ke final India Open 2026 Super 750! Tunggal putra Indonesia itu menang dua gim langsung 21-18 dan 22-20 atas Loh Kean Yew di babak semifinal India Open 2026.

Bermain di Indira Gandhi Indoor Stadium, New Delhi, India, Sabtu (17/1/2026) malam WIB, Jonatan tidak memulai permainan dengan baik. Pemain yang akrab disapa Jojo itu tertinggal 4-6 dari Kean Yew.

Jonatan yang terlihat kesulitan mengembangkan permainannya harus tertinggal 5-11 dari Kean Yew di interval gim pertama. Meski demikian, pemain non Pelatnas PBSI itu tidak patah semangat.

Perlahan, Jonatan berhasil bangkit dengan menyamakan kedudukan menjadi 16-16. Secara mengejutkan, pemain kelahiran Jakarta itu berhasil menutup gim pertama dengan skor kemenangan 21-18 atas Kean Yew.

Pada gim kedua, Jonatan berhasil ungguli Kean Yew dengan skor 5-3. Tapi setelah itu, konsentrasi Jojo tampak buyar. Pasalnya, Kean Yew berhasil membalikkan keadaan menjadi unggul 8-5.