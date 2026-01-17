Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Semifinal India Open 2026: Jonatan Christie ke Final Usai Kalahkan Loh Kean Yew!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 17 Januari 2026 |19:26 WIB
Hasil Semifinal India Open 2026: Jonatan Christie ke Final Usai Kalahkan Loh Kean Yew!
Jonatan Christie berhasil melaju ke final India Open 2026 (Foto: X/@INABadminton)
A
A
A

NEW DELHI – Jonatan Christie melaju ke final India Open 2026 Super 750! Tunggal putra Indonesia itu menang dua gim langsung 21-18 dan 22-20 atas Loh Kean Yew di babak semifinal India Open 2026.

Bermain di Indira Gandhi Indoor Stadium, New Delhi, India, Sabtu (17/1/2026) malam WIB, Jonatan tidak memulai permainan dengan baik. Pemain yang akrab disapa Jojo itu tertinggal 4-6 dari Kean Yew. 

Jonatan Christie tampil di Malaysia Open 2026 (Foto: X/@INABadminton)

Jonatan yang terlihat kesulitan mengembangkan permainannya harus tertinggal 5-11 dari Kean Yew di interval gim pertama. Meski demikian, pemain non Pelatnas PBSI itu tidak patah semangat. 

Perlahan, Jonatan berhasil bangkit dengan menyamakan kedudukan menjadi 16-16. Secara mengejutkan, pemain kelahiran Jakarta itu berhasil menutup gim pertama dengan skor kemenangan 21-18 atas Kean Yew. 

Pada gim kedua, Jonatan berhasil ungguli Kean Yew dengan skor 5-3. Tapi setelah itu, konsentrasi Jojo tampak buyar. Pasalnya, Kean Yew berhasil membalikkan keadaan menjadi unggul 8-5. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/14/40/3195433/jonatan_christie-4jCb_large.jpg
Meski Tembus 16 Besar India Open 2026, Jonatan Christie Curhat soal Taktik Licik Jason Teh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/15/40/3195506//wang_zhiyi_delapan_kali_kalah_beruntun_dari_an_se_young_di_final_wangzhiyi-CQAa_large.jpg
Kisah Apes Pebulu Tangkis China Wang Zhiyi, 8 Kali Kalah Beruntun dari An Se Young di Final!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/14/40/3195312//jonatan_christie_menghadapi_lawan_mudah_di_babak_32_besar_indonesia_masters_2026-54z3_large.jpg
Hasil Drawing Indonesia Masters 2026: Jonatan Christie hingga Fajar/Fikri Lawan Siapa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/13/40/3195256//putri_kusuma_wardani-MF6d_large.jpg
Taklukan Kabut dan Angin, Putri KW Ungkap Kunci Kemenangan di 32 Besar India Open 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/11/40/3194779//jonatan_christie_menjadi_pebulu_tangkis_indonesia_dengan_hadiah_uang_terbanyak-64xU_large.jpg
Jonatan Christie Jadi Pebulu Tangkis Indonesia dengan Hadiah Uang Terbanyak, Tembus Rp18 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/10/40/3194656//jonatan_christie_berusaha_melihat_sisi_positif_dari_kegagalannya_di_semifinal_malaysia_open_2026-EMIX_large.jpg
Kandas di Semifinal Malaysia Open 2026, Jonatan Christie Bersyukur Tidak Cedera
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement