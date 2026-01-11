Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Drawing India Open 2026: Hanya Kirim 4 Wakil, Lanny/Amallia Langsung Dijegal Unggulan Pertama

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 11 Januari 2026 |13:53 WIB
Ganda Putri Indonesia, Lanny Tria/Amallia Cahaya. (Foto: PBSI)
FEDERASI Bulu Tangkis Dunia (BWF) telah resmi merilis hasil undian untuk turnamen India Open 2026. Dari daftar bagan yang keluar, ganda putri Indonesia, Lanny Tria Mayasari/Amallia Cahaya Pratiwi, dipastikan harus melewati jalan terjal sejak fase awal karena langsung dipertemukan dengan lawan tangguh di babak 32 besar.

Turnamen India Open 2026 akan segera digulirkan dalam waktu dekat. Ajang bergengsi dengan level Super 750 ini dijadwalkan berlangsung di Indira Gandhi Sports Complex, New Delhi, India, mulai tanggal 13 hingga 18 Januari 2026 mendatang.

Kontingen Indonesia tercatat hanya mengirimkan empat wakil terbaiknya untuk berlaga di Negeri Tirai Bambu tersebut, tanpa menurunkan satu pun wakil di sektor ganda campuran. Keempat wakil tersebut adalah Jonatan Christie (tunggal putra), Putri Kusuma Wardani (tunggal putri), Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani (ganda putra), serta Lanny/Tiwi (ganda putri).

1. Tantangan Jonatan Christie dan Putri KW di Babak Pembuka

BWF telah memetakan lawan-lawan yang akan dihadapi wakil Merah Putih di babak 32 besar India Open 2026. Di sektor tunggal putra, Jonatan Christie yang datang sebagai unggulan ketiga akan menantang wakil Singapura, Jia Heng Jason Teh.

Jonatan Christie tampil di Malaysia Open 2026 (Foto: X/@INABadminton)
Jonatan Christie tampil di Malaysia Open 2026 (Foto: X/@INABadminton)

Sementara itu, di sektor tunggal putri, Putri Kusuma Wardani yang menempati posisi unggulan keenam akan berhadapan dengan pemain berpengalaman asal Kanada, Michelle Li. Untuk sektor ganda putra, pasangan Sabar/Reza yang menjadi unggulan ketujuh akan mencoba melewati hadangan wakil Taiwan, Chen Zhi Ray/Lin Yu Chieh.

Namun, sorotan utama tertuju pada ujian mahaberat yang menanti Lanny/Tiwi. Ganda putri harapan Indonesia ini langsung dipaksa bekerja ekstra keras karena harus menantang unggulan teratas sekaligus raksasa asal China, Liu Sheng Shu/Tan Ning.

 

