HOME SPORTS NETTING

Hasil India Open 2026: Putri KW Melaju ke 16 Besar Usai Susah Payah Kalahkan Michelle Li

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 13 Januari 2026 |17:28 WIB
Hasil India Open 2026: Putri KW Melaju ke 16 Besar Usai Susah Payah Kalahkan Michelle Li
Tunggal putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani. (Foto: PBSI)
A
A
A

NEW DELHI – Tunggal putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani, sukses mengamankan tiket ke babak 16 besar India Open 2026. Melalui pertarungan sengit yang menguras tenaga, atlet yang akrab disapa Putri KW ini berhasil menumbangkan wakil Kanada, Michelle Li di babak 32 besar, melalui drama tiga gim yang berakhir dengan kemenangan untuk tim Merah Putih, pada Selasa (13/1/2026) siang WIB.

Jalannya Pertandingan

Putri KW tampil menyengat di Indira Gandhi Sports Complex, New Delhi, India. Tunggal putri andalan Pelatnas PBSI Cipayung itu unggul 8-5 atas Michelle di awal pertandingan.

Poin demi poin terus dicuri Putri KW dari wakil Kanada tersebut. Hasilnya, dia unggul lebih dulu atas Michelle di interval gim pertama dengan skor telak 11-5.

Usai jeda, Putri KW tidak menurunkan tempo permainannya. Variasi serangan yang dia lancarkan berhasil memperlebar keunggulannya menjadi 14-9.

Putri Kusuma Wardani. (PBSI)
Putri Kusuma Wardani. (PBSI)

Situasi itu membuat Michelle kesulitan untuk mengembangkan permainannya. Hasilnya, Putri KW menutup gim pertama dengan skor kemenangan 21-12.

Di gim kedua, Michelle menemukan ritme permainannya. Dia berhasil ungguli Putri KW dengan skor 5-3.

Meski mendapat perlawanan sengit, wakil Kanada itu sukses mencapai interval gim kedua lebih dulu dengan skor tipis 11-10. Usai jeda, Putri KW memberikan perlawanan sengit.

 

