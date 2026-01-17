Lawan Jonatan Christie di Final India Open 2026 jika Menang atas Loh Kean Yew Sore Ini

Jonatan Christie akan menghadapi Loh Kean Yew di semifinal India Open 2026. (Foto: Humas PP PBSI)

JONATAN Christie akan menantang Loh Kean Yew di semifinal India Open 2026 yang berlangsung di Indira Gandhi Arena, New Delhi, India pada Sabtu (17/1/2026) sekira pukul 16.30 WIB. Jika ukurannya rekor pertemuan, Jonatan Christie dijagokan menang atas Loh Kean Yew.

1. Jonatan Christie Tak Pernah Kalah dari Loh Kean Yew

Sepanjang sejarah, Jonatan Christie sudah delapan kali bertemu Loh Kean Yew. Hasilnya dari delapan pertandingan itu, Jonatan Christie selalu menang.

Loh Kean Yew tak pernah menang atas Jonatan Christie. (Foto: Instagram/@lohkeanyew)

Duel terakhir tersaji di China Masters 2024. Lewat Pertarungan tiga set, Jonatan Christie menang 21-17, 19-21 dan 21-11 atas juara dunia 2023 tersebut.

Meski begitu, pantang bagi Jonatan Christie meremehkan Loh Kean Yew. Sebab, Loh Kean Yew dalam kepercayaan diri tinggi setelah menumbangkan juara Malaysia Open 2026, Kunlavut Vitidsarn.

Di perempatfinal India Open 2026 yang berlangsung kemarin, Loh Kean Yew menang 14-21, 21-15 dan 21-17 atas Kunlavut Vitidsarn. Di saat bersamaan, Kunlavut Vitidsarn merupakan momok bagi Jonatan Christie.

Pekan lalu, perjalanan Jonatan Christie di Malaysia Open 2026 dihentikan Kunlavut Vitidsarn di babak semifinal. Saat itu Kunlavut Vitidsarn menang 21-16 dan 21-16 atas Jonatan Christie.