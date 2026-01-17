Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Lawan Jonatan Christie di Final India Open 2026 jika Menang atas Loh Kean Yew Sore Ini

Ramdani Bur , Jurnalis-Sabtu, 17 Januari 2026 |11:10 WIB
Lawan Jonatan Christie di Final India Open 2026 jika Menang atas Loh Kean Yew Sore Ini
Jonatan Christie akan menghadapi Loh Kean Yew di semifinal India Open 2026. (Foto: Humas PP PBSI)
A
A
A

JONATAN Christie akan menantang Loh Kean Yew di semifinal India Open 2026 yang berlangsung di Indira Gandhi Arena, New Delhi, India pada Sabtu (17/1/2026) sekira pukul 16.30 WIB. Jika ukurannya rekor pertemuan, Jonatan Christie dijagokan menang atas Loh Kean Yew.

1. Jonatan Christie Tak Pernah Kalah dari Loh Kean Yew

Sepanjang sejarah, Jonatan Christie sudah delapan kali bertemu Loh Kean Yew. Hasilnya dari delapan pertandingan itu, Jonatan Christie selalu menang.

Loh Kean Yew tak pernah menang atas Jonatan Christie. (Foto: Instagram/@lohkeanyew)
Loh Kean Yew tak pernah menang atas Jonatan Christie. (Foto: Instagram/@lohkeanyew)

Duel terakhir tersaji di China Masters 2024. Lewat Pertarungan tiga set, Jonatan Christie menang 21-17, 19-21 dan 21-11 atas juara dunia 2023 tersebut.

Meski begitu, pantang bagi Jonatan Christie meremehkan Loh Kean Yew. Sebab, Loh Kean Yew dalam kepercayaan diri tinggi setelah menumbangkan juara Malaysia Open 2026, Kunlavut Vitidsarn.

Di perempatfinal India Open 2026 yang berlangsung kemarin, Loh Kean Yew menang 14-21, 21-15 dan 21-17 atas Kunlavut Vitidsarn. Di saat bersamaan, Kunlavut Vitidsarn merupakan momok bagi Jonatan Christie.

Pekan lalu, perjalanan Jonatan Christie di Malaysia Open 2026 dihentikan Kunlavut Vitidsarn di babak semifinal. Saat itu Kunlavut Vitidsarn menang 21-16 dan 21-16 atas Jonatan Christie.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/14/40/3195433/jonatan_christie-4jCb_large.jpg
Meski Tembus 16 Besar India Open 2026, Jonatan Christie Curhat soal Taktik Licik Jason Teh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/15/40/3195506//wang_zhiyi_delapan_kali_kalah_beruntun_dari_an_se_young_di_final_wangzhiyi-CQAa_large.jpg
Kisah Apes Pebulu Tangkis China Wang Zhiyi, 8 Kali Kalah Beruntun dari An Se Young di Final!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/14/40/3195312//jonatan_christie_menghadapi_lawan_mudah_di_babak_32_besar_indonesia_masters_2026-54z3_large.jpg
Hasil Drawing Indonesia Masters 2026: Jonatan Christie hingga Fajar/Fikri Lawan Siapa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/13/40/3195256//putri_kusuma_wardani-MF6d_large.jpg
Taklukan Kabut dan Angin, Putri KW Ungkap Kunci Kemenangan di 32 Besar India Open 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/11/40/3194779//jonatan_christie_menjadi_pebulu_tangkis_indonesia_dengan_hadiah_uang_terbanyak-64xU_large.jpg
Jonatan Christie Jadi Pebulu Tangkis Indonesia dengan Hadiah Uang Terbanyak, Tembus Rp18 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/10/40/3194656//jonatan_christie_berusaha_melihat_sisi_positif_dari_kegagalannya_di_semifinal_malaysia_open_2026-EMIX_large.jpg
Kandas di Semifinal Malaysia Open 2026, Jonatan Christie Bersyukur Tidak Cedera
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement