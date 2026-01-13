Hasil India Open 2026: Sabar/Reza Rebut Tiket 16 Besar Usai Hajar Wakil Taiwan

NEW DELHI – Pasangan ganda putra Indonesia, Sabar Karyaman Gutama/Moh. Reza Pahlevi Isfahani, menunjukkan kelasnya pada laga 32 besar India Open 2026. Tampil taktis dan penuh tekanan, ganda putra kebanggaan Tanah Air ini sukses menyingkirkan wakil Taiwan, Chen Zhi Ray/Lin Yu Chieh, untuk memastikan tempat di babak 16 besar.

Pertemuan kedua pasangan terjadi dalam babak 32 besar India Open 2026. Laga itu berlangsung di Indira Gandhi Sports Complex, New Delhi, India, Selasa (13/1/2026).

Jalannya Pertandingan

Sabar/Reza dan Chen/Lin bermain dengan cukup ketat sejak awal gim pertama. Hal itu ditunjukkan dengan kedua pasangan yang saling menekan bergantian untuk mencuri poin.

Sabar/Reza sempat tertinggal dari Chen/Lin dengan skor 7-8. Namun, pasangan Indonesia ini berusaha keras untuk mengejar ketertinggalan dan kembali ke performa terbaik mereka.

Sabar Karyaman/Reza Pahlevi. (Foto: PBSI)

Sabar/Reza pun dapat bangkit dengan berbalik unggul atas lawan. Mereka akhirnya mampu mengalahkan Chen/Lin dengan poin 21-17 dalam gim pertama yang cukup menantang tersebut.

Dalam gim kedua, Sabar/Reza tampil lebih agresif. Melalui serangan-serangan cepat, mereka dengan mudah mengumpulkan pundi-pundi poin atas pasangan Chen/Lin.