HOME SPORTS NETTING

Lolos Semifinal India Open 2026, Jonatan Christie: Start yang Bagus di Awal Tahun

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 16 Januari 2026 |20:21 WIB
Lolos Semifinal India Open 2026, Jonatan Christie: Start yang Bagus di Awal Tahun
Jonatan Christie senang bisa melangkah ke semifinal India Open 2026 Super 750 (Foto: PBSI)
A
A
A

NEW DELHI – Jonatan Christie senang bisa melangkah ke semifinal India Open 2026 Super 750. Ia merasa mendapat start yang bagus di awal 2026 setelah pekan lalu juga mencapai empat besar di Malaysia Open.

Kepastian itu didapat setelah Jonatan menyisihkan Christo Popov 21-19 dan 21-19 di babak perempatfinal. Duel berlangsung di Indira Gandhi Indoor Stadium, New Delhi, India, Jumat (16/1/2026).

1. Terus Melaju

Jonatan Christie tampil di Malaysia Open 2026 (Foto: X/@INABadminton)

Jonatan sangat senang dapat melaju babak semifinal India Open 2026. Ia ingin terus melaju dalam ajang tersebut agar dapat memboyong prestasi ke tanah air.

"Puji Tuhan dulu bisa lolos ke babak semifinal lagi. Ini seperti start bagus lah di awal tahun, di sini dan Malaysia kemarin bisa ke semifinal, mudah-mudahan dan saya berharap juga buat di India Open ini bisa melangkah lebih jauh," kata Jonatan dalam keterangan resmi PBSI, Jumat (16/1/2026).

“Ke pertandingan tadi, di gim pertama kondisi menang angin itu cukup penting karena kalau bisa dapat akan sangat-sangat menguntungkan dan ya benar sampai di gim kedua dia cukup kebingungan,” lanjut pria berusia 28 tahun itu.

2. Tidak Mudah

Jonatan mengakui tidak mudah untuk mengalahkan Popov. Namun, ia berusaha tenang dan tampil apik sehingga dapat meraih kemenangan.

 

Halaman:
1 2
Telusuri berita Sport lainnya
