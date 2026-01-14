Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Meski Tembus 16 Besar India Open 2026, Jonatan Christie Curhat soal Taktik Licik Jason Teh

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 14 Januari 2026 |19:45 WIB
Meski Tembus 16 Besar India Open 2026, Jonatan Christie Curhat soal Taktik Licik Jason Teh
Tunggal putra Indonesia, Jonatan Christie. (Foto: PBSI)
A
A
A

NEW DELHI – Tunggal putra andalan Indonesia, Jonatan Christie, sukses mengamankan tiket babak 16 besar India Open 2026 setelah tampil dominan atas wakil Singapura, Jia Heng Jason Teh. Namun, di balik kemenangan dua gim langsung tersebut, pemain yang akrab disapa Jojo ini mengungkapkan kekecewaannya terhadap sikap lawan yang dinilai melakukan tindakan tidak sportif di tengah pertandingan.

Berlaga di Indira Gandhi Indoor Stadium, Kamis (14/1), Jonatan menang dua gim langsung atas Jason Teh dengan skor 21-16 dan 21-10. Walau tampil dominan, pemain yang akrab disapa Jojo itu menyebut jalannya pertandingan tidak fair play.

“Puji Tuhan, bersyukur bisa lolos ke babak kedua. Memang ada insiden yang kurang mengenakan untuk saya dan mungkin untuk semua pemain yang bertemu dengan lawan yang tidak fair play,” kata Jonatan dalam keterangan PBSI, Rabu (14/1/2026).

1. Temuan Kejanggalan Laju Shuttlecock

Kejadian tersebut dialaminya pada gim pertama. Jonatan mengaku merasakan ada yang janggal pada kecepatan shuttlecock saat memasuki poin-poin krusial. Kata dia, laju shuttlecock terasa lebih kencang dari biasanya.

“Di gim pertama saya sempat unggul jauh dengan sudah cukup memetakan dari poin-poin awal. Masih coba terus bagaimana kondisi angin dan lain-lain sampai akhirnya di posisi poin 16 sekian, saya tersadar ada yang berbeda dengan shuttlecocknya,” ujar dia.

Jonatan Christie
Jonatan Christie

“Dia servis, saya buang gitu. Kok kencang? Feelingnya tuh berbeda, touchnya tuh juga berbeda. Saya pikir, oh apa bolanya itu ganti? Karena kan ada beberapa slop di service judge-nya kan? Apa mungkin bolanya?” sambungnya.

2. Fokus Babak Selanjutnya

Ketika shuttlecock berada di tangannya, Jojo menemukan bukti fisik berupa bekas petikan kuku yang sangat rapi. Dia menjelaskan bahwa teknik memetik bulu pada shuttlecock seperti itu cukup berpengaruh dalam pertandingan karena mengubah kecepatan bola.

 

1 2
