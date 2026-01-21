Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Indonesia Masters 2026: Dejan Ferdinansyah/Bernadine hingga Ubed Lolos 16 Besar!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 21 Januari 2026 |12:22 WIB
Hasil Indonesia Masters 2026: Dejan Ferdinansyah/Bernadine hingga Ubed Lolos 16 Besar!
Ubed lolos ke 16 besar Indonesia Masters 2026 setelah bungkam tunggal putra India. (Foto: X/@INABadminton)
SEBANYAK tiga wakil Indonesia telah memainkan laga 32 besar Indonesia Masters 2026. Mereka adalah Dejan Ferdinansyah/Bernadine Anindya Wardana, Bimo Prasetyo/Arlya Nabila Thesya Munggaran, dan Moh Zaki Ubaidillah. 

Dari tiga wakil yang sudah tampil, hanya dua yang melaju ke babak 16 besar, yakni Dejan/Bernadine, dan Zaki Ubaidillah atau yang akrab disapa Ubed. 

1. Dejan/Bernadine Bungkam Pasangan Malaysia

Dejan Ferdinansyah/Bernadine Anindya Wardana (Foto: X/@INABadminton)

Dejan/Bernadine melaju ke 16 besar usai mengempaskan ganda campuran Malaysia, Jimmy Wong/Lai Pei Jing. Duet Pelatnas Cipayung itu tampil impresif di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (21/1/2026) pagi WIB. 

Dejan/Bernadine menang dua game langsung atas ganda campuran Malaysia itu dengan skor 21-10, 21-17. Mereka berpotensi bersua Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu di babak 16 besar Indonesia Masters 2026.

2. Performa Ciamik Ubed

Hasil manis juga didapat Ubed. Pemain 18 tahun itu meraih kemenangan atas Kiran George asal India dalam dua game langsung dengan skor 21-17, dan 21-14. 

Kemenangan manis bagi Ubed karena ia memulai turnamen level 500 pertamanya dengan kemenangan. Di babak 16 besar, dia akan menantang tunggal putra Singapura, Loh Kean Yew. 

 

Halaman:
1 2
