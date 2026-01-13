Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Unggulan Keenam, Pebulu Tangkis Indonesia Putri KW Juara India Open 2026?

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 13 Januari 2026 |06:33 WIB
Unggulan Keenam, Pebulu Tangkis Indonesia Putri KW Juara India Open 2026?
Putri KW berjuang maksimal di India Open 2026. (Foto: Humas PP PBSI)
A
A
A

PEBULU Tangkis tunggal Putri Indonesia Putri Kusuma Wardani menyatakan tengah berupaya adaptasi dengan cuaca dingin di India jelang turun di India Open 2026. Hal itu dilakukan agar peraih medali perunggu BWF World Championships 2025 ini tampil apik meskipun ada terpaan cuaca dingin di India.

1. India Tuan Rumah BWF World Championships 2026

Turnamen India Open 2026 dimulai hari ini. Ajang bulu tangkis level Super 750 itu akan berlangsung di Indira Gandhi Sports Complex, New Delhi, India pada 13-18 Januari 2026.

Putri KW berjuang lolos ke final BWF World Championships 2025 PBSI

Venue ini merupakan arena yang digunakan untuk Kejuaraan Dunia 2026 yang digelar bulan Agustus 2026. Karena itu, ajang ini dapat dijadikan momentum wakil Indonesia mengenal karakter lapangan Indira Gandhi Sports Complex sebelum turun di BWF World Championships 2026.

"Udaranya lumayan dingin dan kering baik di luar dan dalam lapangan. Saya harus beradaptasi dengan kondisi ini. Harus pemanasan ekstra agar nanti masuk lapangan sudah panas," kata Putri KW.

"Untuk arena sama seperti di turnamen lain hanya tadi coba masih agak kotor dan berdebu. Semoga saat pertandingan sudah lebih baik," tambah pemain yang tersingkir di perempatfinal Malaysia Open 2026 ini.

2. Putri KW Juara India Open 2026?

Di babak 32 besar, Putri KW akan meladeni perlawanan Michelle Li asal Kanada. Pertemuan pertama keduanya terjadi di semifinal Australia Open 2025 lalu, yang nana Putri KW menang rubber game 17-21, 21-16, 21-18.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/10/40/3194630//simak_kisah_pebulu_tangkis_supercantik_huang_yaqiong-GlR9_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Supercantik Huang Yaqiong, Bergelut Lawan Homesick saat Kecil hingga Pensiun di Puncak Karier
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/10/40/3194617//bellaetrix_manuputty_sempat_jajal_jadi_calon_legislatif_manuputtybellaetrix-Wa8M_large.jpg
Kisah Bellaetrix Manuputty, Eks Pebulu Tangkis Supercantik yang Sempat Coba Peruntungan Jadi Calon Legislatif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/10/40/3194579//ana_dan_trias_gugur_di_perempatfinal_malaysia_open_2026_pbsi-cMXq_large.jpg
Janji Ana/Trias Setelah Rontok di Perempatfinal Malaysia Open 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/10/40/3194570//jonatan_christie_berpotensi_menang_atas_kunlavut_vitidsarn_di_semifinal_malaysia_open_2026_pbsi-0ebx_large.jpg
Jonatan Christie Kalahkan Kunlavut Vitidsarn di Semifinal Malaysia Open 2026?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/09/40/3194468//putri_kusuma_wardani-PkTC_large.jpg
Hasil Perempatfinal Malaysia Open 2026: Langkah Putri KW Dihentikan Wang Zhi Yi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/09/40/3194405//kento_momota-845b_large.jpg
Heboh, Eks Raja Bulu Tangkis Dunia Kento Momota Tiba-Tiba Umumkan Telah Resmi Menikah
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement