Unggulan Keenam, Pebulu Tangkis Indonesia Putri KW Juara India Open 2026?

PEBULU Tangkis tunggal Putri Indonesia Putri Kusuma Wardani menyatakan tengah berupaya adaptasi dengan cuaca dingin di India jelang turun di India Open 2026. Hal itu dilakukan agar peraih medali perunggu BWF World Championships 2025 ini tampil apik meskipun ada terpaan cuaca dingin di India.

1. India Tuan Rumah BWF World Championships 2026

Turnamen India Open 2026 dimulai hari ini. Ajang bulu tangkis level Super 750 itu akan berlangsung di Indira Gandhi Sports Complex, New Delhi, India pada 13-18 Januari 2026.

Venue ini merupakan arena yang digunakan untuk Kejuaraan Dunia 2026 yang digelar bulan Agustus 2026. Karena itu, ajang ini dapat dijadikan momentum wakil Indonesia mengenal karakter lapangan Indira Gandhi Sports Complex sebelum turun di BWF World Championships 2026.

"Udaranya lumayan dingin dan kering baik di luar dan dalam lapangan. Saya harus beradaptasi dengan kondisi ini. Harus pemanasan ekstra agar nanti masuk lapangan sudah panas," kata Putri KW.

"Untuk arena sama seperti di turnamen lain hanya tadi coba masih agak kotor dan berdebu. Semoga saat pertandingan sudah lebih baik," tambah pemain yang tersingkir di perempatfinal Malaysia Open 2026 ini.

2. Putri KW Juara India Open 2026?

Di babak 32 besar, Putri KW akan meladeni perlawanan Michelle Li asal Kanada. Pertemuan pertama keduanya terjadi di semifinal Australia Open 2025 lalu, yang nana Putri KW menang rubber game 17-21, 21-16, 21-18.