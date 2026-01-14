Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil India Open 2026: Lanny/Amallia Tumbang dari Ganda Putri China di Babak Pertama

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 14 Januari 2026 |20:29 WIB
Hasil India Open 2026: Lanny/Amallia Tumbang dari Ganda Putri China di Babak Pertama
Ganda Putri Indonesia, Lanny Tria Mayasarai/Amallia Cahaya Pratiwi. (Foto: PBSI)
NEW DELHI – Perjuangan ganda putri Indonesia, Lanny Tria Mayasari/Amallia Cahaya Pratiwi, di ajang India Open 2026 harus berakhir lebih awal. Meski sempat memberikan perlawanan sengit dan mengamankan gim pertama, Lanny/Amallia akhirnya harus mengakui ketangguhan pasangan unggulan China, Liu Sheng Shu/Tan Ning, melalui pertarungan tiga gim yang melelahkan, pada Rabu (14/1/2026).

Jalannya Pertandingan

Berlaga di Indira Gandhi Indoor Stadium, Lanny/Amallia bertarung sengit melawan Liu/Tan. Mereka sempat tertinggal 5-6 dari pasangan China tersebut.

Setelah itu, kedua pasangan terus kejar-kejaran angka hingga skor imbang 10-10. Sampai akhirnya, Lanny/Amallia mencapai interval gim pertama dengan keunggulan 11-10 atas Liu/Tan.

Usai jeda, Lanny/Amallia terlihat nyaman mencuri poin hingga unggul 17-13. Akan tetapi, Liu/Tan berhasil mengejar dengan menyamakan kedudukan menjadi 19-19. Untungnya, Lanny/Amallia mampu keluar dari poin kritis dan menutup gim pertama dengan kemenangan 21-19.

Lanny Tria Mayasari/Amallia Cahaya Pratiwi (Foto: X/@INABadminton)
Lanny Tria Mayasari/Amallia Cahaya Pratiwi (Foto: X/@INABadminton)

Pada gim kedua, Lanny/Amallia tertinggal jauh dari Liu/Tan dengan skor 0-7. Pasangan Indonesia itu bahkan harus tertinggal 6-11 di interval gim kedua.

 

