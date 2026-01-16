Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Kenalkan Wajah Baru, Tim Balap Sepeda TSG Siap Angkat Karya Indonesia ke Puncak Asia

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 16 Januari 2026 |23:50 WIB
Kenalkan Wajah Baru, Tim Balap Sepeda TSG Siap Angkat Karya Indonesia ke Puncak Asia
Tim balap sepeda TSG memperkenalkan sejumlah wajah baru jelang musim 2026 (Foto: Dok. TSG)
A
A
A

TIM balap sepeda TSG memperkenalkan sejumlah wajah baru jelang musim 2026. Mereka siap kembali ke puncak Asia berbekal dukungan dari Indonesia.

Skuad balap yang didukung Polygon Indonesia itu menyegarkan skuad mereka dengan menambah beberapa pembalap untuk memperkuat tim secara keseluruhan. Tim asal Terengganu, Malaysia, itu belum puas meski sudah enam kali mendominasi peringkat tim UCI Asia.

“Tujuan utama kami, kembali ke puncak,” papar Danny Feng, TSG Advisor, dikutip Jumat (16/1/2026).

1. Susunan Pembalap

Balap Sepeda di SEA Games 2025 (Foto: Cycling Indonesia)

Mereka merekrut Zeb Kyffin (Inggris), pembalap yang meraih kemenangan pada etape 7 Tour de Langkawi 2025 (2.Pro). Lalu Pierre Barbier (Prancis), sprinter utama TSG, yang sebelumnya berlaga di UCI ProTeam Wagner Bazin WB, dengan dua kemenangan etape di Sharjah Tour 2024, juga didatangkan.

Tak hanya itu, TSG turut mendatangkan pesepeda muda. Mereka adalah Juan Pedro Lozano Navarro (Spanyol), yang bergabung sejak pertengahan 2025, dan Fergus Browning (Australia), pembalap yang menjuarai King of the Mountains Tour Down Under 2025, salah satu balapan bergengsi di Australia.

“Kami juga memberi kesempatan bagi pembalap muda berkembang dan unjuk kemampuan mereka. Pembalap kami kuat dan penuh potensi,” ujar Danny.

Selain itu, mereka turut mengembangkan talenta lokal.  Mereka adalah Muhammad Haizam (Malaysia), rider muda dari TSG Cycling Academy yang tampil impresif di Tour of Oman 2025 dan membantu tim meraih posisi ketiga klasifikasi Tim Yellow River Estuary Race 2025, serta Muhammad Qayyim (Malaysia).

TSG juga menjaga pembalap berprestasi bersama tim tahun sebelumnya, seperti Adne van Engelen (Belanda), yang kini berbasis di Thailand. Vadim Pronskiy (Kazakhstan), sosok berpengalaman dengan enam tahun di Astana dan meraih pembalap asia terbaik di Tour of Hainan 2025 ikut dipertahankan.

Terakhir, Mathias Bregnhøj (Denmark) tetap akan memperkuat tim. Ia sukses mengamankan gelar klasifikasi umum dan beberapa kemenangan sprint pada Tour of Route Salvation 2025 di Turki.

Selaku pemimpin tim adalah Nur Amirull Fakhruddin (Malaysia). Ia merupakan kapten sekaligus tiga kali juara nasional jalan raya Malaysia, juara jalan raya SEA Games 2023, dan pemenang klasifikasi umum Tour de Siak 2019. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/43/3180258/kapolri_jenderal_listyo_sigit_prabowo_menghadiri_munas_pb_issi-rpNQ_large.jpeg
Hadiri Pembukaan Munas ICF ISSI, Kapolri Tegaskan Komitmen Majukan Olahraga Sepeda Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/11/43/3130123/pramono_anung_meninjau_sekaligus_menjajal_langsung_lintasan_balap_sepeda_jakarta_international_velodrome-kumU_large.jpg
Jajal Trek Balap Sepeda, Gubernur Pramono Anung Minta Velodrome Rawamangun Dioptimalkan untuk Potensi Bisnis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/24/43/3125551/pesepeda_mancanegara_siap_menaklukkan_ajang_lintang_flores_2025-QDJf_large.jpg
Lewati Bukit hingga Pantai, Pesepeda Ultra Mancanegara Siap Taklukkan Ajang Lintang Flores 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/24/43/3116956/tour_of_baturaden_2025_siap_digelar-NgIt_large.jpeg
Tour of Baturaden 2025 Siap Digelar: Sajikan Rute Menantang bagi Peserta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/22/43/3097697/logan_martin-yc30_large.jpg
UCI Urban Cycling World Championships 2024: Logan Martin Sabet Titel Juara!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/04/43/3082184/trek-klemuk-bike-park-batu-jadi-puncak-perebutan-gelar-juara-umum-76-indonesian-downhill-2024-GlWXBTcLKM.jpg
Trek Klemuk Bike Park Batu Jadi Puncak Perebutan Gelar Juara Umum 76 Indonesian Downhill 2024
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement