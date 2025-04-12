Jajal Trek Balap Sepeda, Gubernur Pramono Anung Minta Velodrome Rawamangun Dioptimalkan untuk Potensi Bisnis

Pramono Anung meninjau sekaligus menjajal langsung lintasan balap sepeda Jakarta International Velodrome (Foto: Pemprov DKI Jakarta)

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, meninjau sekaligus menjajal langsung lintasan balap sepeda Jakarta International Velodrome (JIV) di Rawamangun, Jakarta Timur, Kamis 10 April 2025. Ia pun kagum dengan fasilitas tersebut.

Velodrome Rawamangun merupakan salah satu venue bertaraf internasional yang dikelola oleh PT Jakarta Propertindo (JakPro). Arena tersebut juga kerap dimanfaatkan untuk olahraga lain di luar balap sepeda.

1. Luar Biasa

Pramono mengatakan, fasilitas di JIV sungguh luar biasa. Ia ternyata tidak hanya sekali itu saja mengunjungi arena tersebut.

“Hari ini saya berkunjung ke Jakarta International Velodrome untuk melihat-lihat sekaligus mengecek fasilitas yang ada,” kata Pramono, dikutip Sabtu (12/4/2025).

“Ini bukan kunjungan saya yang pertama karena saya sudah cukup sering ke sini. Saya tadi mencoba lintasan sepeda di Velodrome ini. Luar biasa fasilitasnya, dengan kapasitas penonton 2.050 orang,” imbuh kader PDI Perjuangan itu.

2. Dioptimalkan

Pramono berharap Velodrome dapat terus dioptimalkan untuk mengembangkan potensi bisnis. Ia menyoroti perlunya penataan fasilitas pasca gelaran Asian Games 2018.

“Saya ingin Jakarta International Velodrome ini dapat dikembangkan. Selain ada sarana latihan bersepeda, mungkin perlu juga dibangun jogging track. Kami lihat di sekeliling Velodrome, ruang atau fasilitas apa saja yang bisa kami kembangkan bersama-sama,” tukas Pram -sapaan akrabnya.