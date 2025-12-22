Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Sumbang 11 Medali, ICF Sanjung Perjuangan Tim Balap Sepeda Indonesia di SEA Games 2025

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 22 Desember 2025 |00:00 WIB
Sumbang 11 Medali, ICF Sanjung Perjuangan Tim Balap Sepeda Indonesia di SEA Games 2025
Tim Balap Sepeda Indonesia di SEA Games 2025. (Foto: Andika Rachmansyah/Okezone)
JAKARTA - Komite Manajemen Indonesia Cycling Federation (ICF), Brigjen Pol Moh Irhamni, secara resmi menyambut kepulangan gelombang terakhir tim balap sepeda Indonesia di Bandara Soekarno-Hatta, Minggu 21 Desember 2025 siang WIB. Federasi memberikan apresiasi tinggi atas perjuangan luar biasa para atlet di SEA Games 2025 Thailand, meski secara statistik perolehan emas belum mencapai target yang ditetapkan.

Cabang olahraga (cabor) balap sepeda kembali mengukuhkan diri sebagai salah satu kontributor vital dalam pundi-pundi medali Tim Indonesia di ajang dua tahunan tersebut. Secara keseluruhan, skuad balap sepeda Indonesia sukses mengamankan 3 medali emas, 4 perak, dan 4 perunggu dari berbagai nomor yang dipertandingkan di Negeri Gajah Putih.

Walaupun berhasil mengumpulkan total 11 medali, Moh Irhamni secara terbuka mengakui bahwa hasil ini masih di bawah bidikan awal ICF, yakni enam medali emas. Kendati demikian, ia menegaskan rasa bangganya atas determinasi atlet dan meminta mereka segera mengalihkan fokus untuk mempersiapkan diri menghadapi tantangan yang lebih masif, yaitu Asian Games 2026.

1. Evaluasi dan Persiapan Menuju Asian Games

“Mungkin pada event ini masih belum memenuhi target, yang mana targetnya sebenarnya enam emas, kami memperoleh tiga emas tentunya ini prestasi yang cukup membanggakan. Dan kami minta kepada seluruh atlet, pelatih, dan ofisial kedepan bersama-sama dengan pengurus untuk mengorganisasikan kembali untuk mencapai target-target yang akan datang, target terdekat adalah Asian Games,” kata Irhamni di Bandara Soetta, dikutip Senin (22/12/2025).

Atlet balap sepeda Indonesia, Rendy Varera. (Foto: NOC Indonesia/Tetuko Mediantoro)
Atlet balap sepeda Indonesia, Rendy Varera. (Foto: NOC Indonesia/Tetuko Mediantoro)

Bagi federasi, capaian 11 medali ini tetap merupakan prestasi yang patut dihargai dalam konteks persaingan regional yang semakin ketat. Mewakili jajaran pengurus ICF, Irhamni menyampaikan rasa terima kasih mendalam kepada seluruh elemen tim yang telah mendedikasikan waktu dan tenaga demi mengharumkan nama bangsa.

“Kita memperoleh 3 emas, 4 perak, dan 4 perunggu. Tentunya hal tersebut merupakan kontribusi besar Federasi Sepeda Indonesia dalam kegiatan multi event SEA Games tersebut. Tentunya kami atas nama pengurus mewakili pimpinan mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan atas kerja kerasnya sehingga mencapai prestasi seperti ini,” papar Irhamni.

 

