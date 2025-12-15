Hasil SEA Games 2025: Ayustina Delia Sumbang Medali Emas ke-45 untuk Indonesia dari Balap Sepeda

PUNDI-pundi medali emas Indonesia di SEA Games 2025 bertambah. Emas ke-45 didapat lewat aksi Ayustina Delia pada hari ini.

Ayustina Delia tampil ciamik di cabang olahraga (cabor) balap sepeda. Dia turun di nomor pertandingan balap sepeda jalan raya.

1. Berjaya

Ayustina tampil di nomor time trial individu putri. Dia bahkan asapi dua wakil tuan rumah, Thailand, dalam perlombaan yang berlangsung Senin (15/12/2025) pagi WIB ini.

Alhasil, dua wakil Thailand harus puas hanya meraih medali perak dan perunggu karena finis di urutan 2 dan 3. Sebelumnya, Ayustina Delia juga sukses meraih medali emas di SEA Games pada 2021.