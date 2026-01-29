Sayu Bella Incar Asian Games 2026 Usai Raih Emas di Thailand Mountain Bike Cup XCO

ATLET sepeda gunung Indonesia, Sayu Bella Sukma Dewi, berhasil meraih medali emas di ajang Thailand Mountain Bike Cup XCO 2026 pada 14 Januari silam. Ia tampil dominan dengan keunggulan 3 menit 19 detik atas Yui Ishida.

Thailand MTB Cup XCO digelar dengan format Cross-Country Olympic (XCO). Para pembalap sepeda bertanding secara bersamaan dalam beberapa lap di lintasan teknis yang menantang, terdiri dari tanjakan, turunan, serta rintangan alami seperti akar dan bebatuan.

1. Penting untuk Kualifikasi Olimpiade

Sebagai ajang berperingkat UCI (Union Cycliste Internationale) dengan klasifikasi C1 atau Continental Series, ini menjadi panggung penting bagi atlet untuk mengumpulkan poin peringkat dunia UCI. Hal itu krusial dalam meningkatkan posisi internasional serta membuka peluang menuju kualifikasi Olimpiade.

Meski tidak berkesempatan tampil di SEA Games 2025, Sayu tetap mengharapkan target besar ke depan. Ia berharap dapat berlaga di Asian Games 2026 yang akan digelar di Nagoya, Jepang.

“Harapan saya di 2026 adalah menjadi pribadi yang lebih tenang dan sabar, agar bisa menjalani setiap balapan dengan maksimal dan mempersiapkan diri menuju Asian Games, bahkan Olimpiade LA 2028,” ujar Sayu dalam keterangan resminya, Kamis (29/1/2026).

Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana Sayu dapat turun di dua kelas — Under-23 dan Women Elite — pada edisi kali ini ia hanya berlaga di kelas Women Elite. Hal tersebut membuat persaingan terasa lebih menegangkan.

“Bagian datarnya cukup menyulitkan karena banyak belokan, jadi sulit untuk meningkatkan kecepatan. Saya mempersiapkan diri sekira 70 hari dengan latihan intens di Lumajang, dan tentu selalu memastikan Simba (panggilan sepeda prototipe Polygon Syncline DR milik Sayu) dalam kondisi maksimal,” jelasnya.