Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Sayu Bella Incar Asian Games 2026 Usai Raih Emas di Thailand Mountain Bike Cup XCO

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 29 Januari 2026 |05:58 WIB
Sayu Bella Incar Asian Games 2026 Usai Raih Emas di Thailand Mountain Bike Cup XCO
Sayu Bella Sukma Dewi mengincar satu tempat di Asian Games 2026 (Foto: Dok. Sayu Bella)
A
A
A

ATLET sepeda gunung Indonesia, Sayu Bella Sukma Dewi, berhasil meraih medali emas di ajang Thailand Mountain Bike Cup XCO 2026 pada 14 Januari silam. Ia tampil dominan dengan keunggulan 3 menit 19 detik atas Yui Ishida.

Thailand MTB Cup XCO digelar dengan format Cross-Country Olympic (XCO). Para pembalap sepeda bertanding secara bersamaan dalam beberapa lap di lintasan teknis yang menantang, terdiri dari tanjakan, turunan, serta rintangan alami seperti akar dan bebatuan.

1. Penting untuk Kualifikasi Olimpiade

Sayu Bella Sukma Dewi (Foto: Dok. Sayu Bella Sukma Dewi)

Sebagai ajang berperingkat UCI (Union Cycliste Internationale) dengan klasifikasi C1 atau Continental Series, ini menjadi panggung penting bagi atlet untuk mengumpulkan poin peringkat dunia UCI. Hal itu krusial dalam meningkatkan posisi internasional serta membuka peluang menuju kualifikasi Olimpiade.

Meski tidak berkesempatan tampil di SEA Games 2025, Sayu tetap mengharapkan target besar ke depan. Ia berharap dapat berlaga di Asian Games 2026 yang akan digelar di Nagoya, Jepang.

“Harapan saya di 2026 adalah menjadi pribadi yang lebih tenang dan sabar, agar bisa menjalani setiap balapan dengan maksimal dan mempersiapkan diri menuju Asian Games, bahkan Olimpiade LA 2028,” ujar Sayu dalam keterangan resminya, Kamis (29/1/2026).

Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana Sayu dapat turun di dua kelas — Under-23 dan Women Elite — pada edisi kali ini ia hanya berlaga di kelas Women Elite. Hal tersebut membuat persaingan terasa lebih menegangkan.

“Bagian datarnya cukup menyulitkan karena banyak belokan, jadi sulit untuk meningkatkan kecepatan. Saya mempersiapkan diri sekira 70 hari dengan latihan intens di Lumajang, dan tentu selalu memastikan Simba (panggilan sepeda prototipe Polygon Syncline DR milik Sayu) dalam kondisi maksimal,” jelasnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/16/43/3195815/tim_balap_sepeda_tsg_memperkenalkan_sejumlah_wajah_baru_jelang_musim_2026-OSGf_large.jpeg
Kenalkan Wajah Baru, Tim Balap Sepeda TSG Siap Angkat Karya Indonesia ke Puncak Asia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/43/3180258/kapolri_jenderal_listyo_sigit_prabowo_menghadiri_munas_pb_issi-rpNQ_large.jpeg
Hadiri Pembukaan Munas ICF ISSI, Kapolri Tegaskan Komitmen Majukan Olahraga Sepeda Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/11/43/3130123/pramono_anung_meninjau_sekaligus_menjajal_langsung_lintasan_balap_sepeda_jakarta_international_velodrome-kumU_large.jpg
Jajal Trek Balap Sepeda, Gubernur Pramono Anung Minta Velodrome Rawamangun Dioptimalkan untuk Potensi Bisnis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/24/43/3125551/pesepeda_mancanegara_siap_menaklukkan_ajang_lintang_flores_2025-QDJf_large.jpg
Lewati Bukit hingga Pantai, Pesepeda Ultra Mancanegara Siap Taklukkan Ajang Lintang Flores 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/24/43/3116956/tour_of_baturaden_2025_siap_digelar-NgIt_large.jpeg
Tour of Baturaden 2025 Siap Digelar: Sajikan Rute Menantang bagi Peserta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/22/43/3097697/logan_martin-yc30_large.jpg
UCI Urban Cycling World Championships 2024: Logan Martin Sabet Titel Juara!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement