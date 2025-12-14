Hasil SEA Games 2025: Balap Sepeda Tambah Emas Ke-33 untuk Indonesia

PRACHIN BURI – Medali emas untuk Kontingen Indonesia di SEA Games 2025 bertambah menjadi 33 keping. Sumbangsih terbaru datang dari cabang olahraga (cabor) balap sepeda, tepatnya lewat nomor sepeda jalan raya time trial beregu putra.

Pada nomor tersebut, tim Indonesia diperkuat oleh Maulana Astnan, M Syelhan Nurrahmat, Aiman Cahyadi, dan M Raihan. Mereka melesat kencang mengalahkan negara-negara rival di lintasan Burapha Prachaphakdi Park, Prachin Buri, Thailand, Minggu (14/12/2025) pagi WIB.

Astnan Maulana dkk merebut medali emas usai mencatatkan waktu 1 jam 13 menit 27 detik. Tuan rumah Thailand harus puas meraih perak dengan catatan waktu 1 jam 14 menit 31 detik. Sementara perunggu didapat Filipina dengan 1 jam 16 menit 8 detik.

Adapun tambahan emas cabor balap sepeda nomor sepeda jalan raya time trial beregu putra ini menjadi medali emas ke-33 untuk Tim Indonesia. Skuad Merah Putih terus menambah koleksi medali emasnya pada hari ini guna mempertegas posisinya di peringkat kedua klasemen sementara SEA Games 2025.