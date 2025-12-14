Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Hasil SEA Games 2025: Balap Sepeda Tambah Emas Ke-33 untuk Indonesia

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 14 Desember 2025 |11:46 WIB
Hasil SEA Games 2025: Balap Sepeda Tambah Emas Ke-33 untuk Indonesia
Balap sepeda menambah emas ke-33 untuk Kontingen Indonesia di SEA Games 2025 (Foto: Instagram/@kemenpora)
A
A
A

PRACHIN BURI – Medali emas untuk Kontingen Indonesia di SEA Games 2025 bertambah menjadi 33 keping. Sumbangsih terbaru datang dari cabang olahraga (cabor) balap sepeda, tepatnya lewat nomor sepeda jalan raya time trial beregu putra. 

Pada nomor tersebut, tim Indonesia diperkuat oleh Maulana Astnan, M Syelhan Nurrahmat, Aiman Cahyadi, dan M Raihan. Mereka melesat kencang mengalahkan negara-negara rival di lintasan Burapha Prachaphakdi Park, Prachin Buri, Thailand, Minggu (14/12/2025) pagi WIB.

Atlet balap sepeda Indonesia, Rendy Varera. (Foto: NOC Indonesia/Tetuko Mediantoro)

Astnan Maulana dkk merebut medali emas usai mencatatkan waktu 1 jam 13 menit 27 detik. Tuan rumah Thailand harus puas meraih perak dengan catatan waktu 1 jam 14 menit 31 detik. Sementara perunggu didapat Filipina dengan 1 jam 16 menit 8 detik.

Adapun tambahan emas cabor balap sepeda nomor sepeda jalan raya time trial beregu putra ini menjadi medali emas ke-33 untuk Tim Indonesia. Skuad Merah Putih terus menambah koleksi medali emasnya pada hari ini guna mempertegas posisinya di peringkat kedua klasemen sementara SEA Games 2025. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/43/3189771/edgar_xavier_marvelo_sukses_merebut_medali_emas_di_sea_games_2025-RMD6_large.jpg
Edgar Xavier Marvelo Sumbang Emas Ke-32 Indonesia di SEA Games 2025 lewat Cabor Wushu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/43/3189757/presiden_prabowo_subianto_mengirim_salam_dan_pesan_penyemangat_buat_atlet_atlet_indonesia_yang_berlaga_di_sea_games_2025-oCA7_large.jpeg
Presiden Prabowo Kirim Salam dan Pesan Penyemangat untuk Atlet-Atlet Indonesia di SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/43/3189752/muhammad_alfi_kusuma_bangga_jadi_penyumbang_medali_emas_pertama_bagi_indonesia_di_sea_games_2025-v31Z_large.jpg
Muhammad Alfi Kusuma Bangga Jadi Penyumbang Medali Emas Pertama Indonesia di SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/43/3189743/simak_update_klasemen_perolehan_medali_sea_games_2025-REOs_large.jpg
Klasemen Sementara Perolehan Medali SEA Games 2025, Minggu 14 Desember 2025 Pukul 07.00 WIB: Dapat 31 Emas, Indonesia Geser Vietnam!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/40/3189740/simak_jadwal_final_bulu_tangkis_sea_games_2025_di_mana_tunggal_putra_indonesia_dipastikan_meraih_medali_emas-nRZu_large.jpg
Jadwal Final Bulu Tangkis SEA Games 2025: Tunggal Putra Sumbang Emas, 2 Sektor Menyusul?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/43/3189735/arya_danu-YeG1_large.jpg
Taekwondo Sumbang Medali Emas untuk Indonesia di SEA Games 2025, Ketum PBTI Bangga
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement