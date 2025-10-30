Hadiri Pembukaan Munas ICF ISSI, Kapolri Tegaskan Komitmen Majukan Olahraga Sepeda Nasional

JAKARTA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan komitmen memajukan olahraga sepeda nasional. Hal itu diungkap saat membuka Musyawarah Nasional (Munas) Indonesia Cycling Federation di The Tribrata, Jakarta Selatan, Kamis (30/10/2025).

Sigit diketahui merupakan Ketua Umum PB ISSI periode 2021-2025. Kegiatan tersebut merupakan momentum pemilihin pimpinan baru periode 2025-2029.

1. Raihan Prestasi

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri Munas PB ISSI (Foto: PB ISSI)

Kapolri memaparkan, sepanjang kepemimpinannya pada 2021-2025, PB ISSI meraih 70 medali emas, 76 perak, dan 48 perunggu. Prestasi gemilang itu diraih dari berbagai event cabang olahraga sepeda.

"Tapi yang jelas kami diberikan kesempatan untuk membacakan visi misi sekaligus juga tentunya raihan-raihan yang telah kita raih, khususnya di masa kepengurusan saya selaku Ketua ISSI. Raihan prestasi baik di ajang asian games, sea games maupun olimpiade," kata Sigit, Kamis (30/10/2025).

2. Komitmen

Sigit menegaskan terus berkomitmen untuk memajukan olahraga sepeda Indonesia. Pihaknya juga terus melakukan pengembangan terkait dengan cabang olahraga tersebut.

"Tentunya selain melaksanakan event olahraga kami juga berusaha untuk terus mengembangkan baik itu trek yang bisa digunakan untuk berlatih, bertanding sekaligus juga mungkin memperkenalkan pariwisata di wilayah tersebut,” kata Sigit.