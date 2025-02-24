Tour of Baturaden 2025 Siap Digelar: Sajikan Rute Menantang bagi Peserta

JAKARTA – Event balap sepeda Tour of Baturaden 2025 siap digelar. Ajang kali ini akan kembali menempuh rute menantang yang tidak hanya menguji peserta tetapi juga menyajikan pemandangan indah.

Tour of Baturraden merupakan acara tahunan yang diprakarsai oleh Banjir Kanal Timur Cycling Community (BKT.CC). Suasana kali ini akan berbeda dibandingkan tahun lalu.

1. Alun-Alun

Setelah sebelumnya diselenggarakan di Menara Teratai, pada edisi kedua, event bergengsi ini akan diadakan di Alun-alun sebagai ikon pusat utama kota Purwokerto dengan rute yang berbeda juga. Ini tentu menawarkan pengalaman baru yang jauh lebih seru dan menarik bagi para peserta.

Tour of Baturaden 2025 yang didukung Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata (Dinporabudpar) Pemerintah Kabupaten Banyumas ini direncanakan akan berlangsung pada 5-6 September. Waktunya bertepatan dengan long weekend atau libur panjang.

“Pemilihan rute yang berbeda kali ini sangat menantang bagi kami. Selain karena Tourism Spot di Baturraden cukup banyak dan indah, kami juga berharap, melalui event TofBar 2025, bersepeda dapat menjadi cara untuk menikmati keindahan alam Baturraden yang masih tersembunyi,” ucap Ketua Umum BKT.CC, Indro Purwanto, Senin (24/2/2025).

2. Hadiah

Pada edisi kali ini, jarak yang akan ditempuh untuk kategori Jagal Demit (race, 120 km) dan Gontai (non-race, 100 km). Namun dalam event ini tidak hanya dibuka untuk peserta umum tetapi juga terbuka untuk atlet sepeda nasional.