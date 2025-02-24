Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Tour of Baturaden 2025 Siap Digelar: Sajikan Rute Menantang bagi Peserta

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 24 Februari 2025 |22:10 WIB
Tour of Baturaden 2025 Siap Digelar: Sajikan Rute Menantang bagi Peserta
Tour of Baturaden 2025 siap digelar pada long weekend (Foto: BKT.CC)
A
A
A

JAKARTA – Event balap sepeda Tour of Baturaden 2025 siap digelar. Ajang kali ini akan kembali menempuh rute menantang yang tidak hanya menguji peserta tetapi juga menyajikan pemandangan indah.

Tour of Baturraden merupakan acara tahunan yang diprakarsai oleh Banjir Kanal Timur Cycling Community (BKT.CC). Suasana kali ini akan berbeda dibandingkan tahun lalu.

1. Alun-Alun

tour of baturraden foto bekatesese

Setelah sebelumnya diselenggarakan di Menara Teratai, pada edisi kedua, event bergengsi ini akan diadakan di Alun-alun sebagai ikon pusat utama kota Purwokerto dengan rute yang berbeda juga. Ini tentu menawarkan pengalaman baru yang jauh lebih seru dan menarik bagi para peserta.

Tour of Baturaden 2025 yang didukung Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata (Dinporabudpar) Pemerintah Kabupaten Banyumas ini direncanakan akan berlangsung pada 5-6 September. Waktunya bertepatan dengan long weekend atau libur panjang.

“Pemilihan rute yang berbeda kali ini sangat menantang bagi kami. Selain karena Tourism Spot di Baturraden cukup banyak dan indah, kami juga berharap, melalui event TofBar 2025, bersepeda dapat menjadi cara untuk menikmati keindahan alam Baturraden yang masih tersembunyi,” ucap Ketua Umum BKT.CC, Indro Purwanto, Senin (24/2/2025).

2. Hadiah

Pada edisi kali ini, jarak yang akan ditempuh untuk kategori Jagal Demit (race, 120 km) dan Gontai (non-race, 100 km). Namun dalam event ini tidak hanya dibuka untuk peserta umum tetapi juga terbuka untuk atlet sepeda nasional.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/43/3180258/kapolri_jenderal_listyo_sigit_prabowo_menghadiri_munas_pb_issi-rpNQ_large.jpeg
Hadiri Pembukaan Munas ICF ISSI, Kapolri Tegaskan Komitmen Majukan Olahraga Sepeda Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/11/43/3130123/pramono_anung_meninjau_sekaligus_menjajal_langsung_lintasan_balap_sepeda_jakarta_international_velodrome-kumU_large.jpg
Jajal Trek Balap Sepeda, Gubernur Pramono Anung Minta Velodrome Rawamangun Dioptimalkan untuk Potensi Bisnis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/24/43/3125551/pesepeda_mancanegara_siap_menaklukkan_ajang_lintang_flores_2025-QDJf_large.jpg
Lewati Bukit hingga Pantai, Pesepeda Ultra Mancanegara Siap Taklukkan Ajang Lintang Flores 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/22/43/3097697/logan_martin-yc30_large.jpg
UCI Urban Cycling World Championships 2024: Logan Martin Sabet Titel Juara!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/04/43/3082184/trek-klemuk-bike-park-batu-jadi-puncak-perebutan-gelar-juara-umum-76-indonesian-downhill-2024-GlWXBTcLKM.jpg
Trek Klemuk Bike Park Batu Jadi Puncak Perebutan Gelar Juara Umum 76 Indonesian Downhill 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/17/43/3009911/pesepeda-dunia-ramaikan-uci-mtb-2024-di-palangka-raya-penonton-ditarget-tembus-5-000-orang-I6znm2bMW8.jpg
Pesepeda Dunia Ramaikan UCI MTB 2024 di Palangka Raya, Penonton Ditarget Tembus 5.000 Orang
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement