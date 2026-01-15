NEW DELHI – Jonatan Christie sukses melaju ke perempatfinal India Open 2026 Super 750. Tunggal putra Indonesia itu menang dua gim langsung 21-15 dan 21-19 atas Yushi Tanaka di babak 16 besar India Open 2026.
Bermain di Indira Gandhi Indoor Stadium, New Delhi, Kamis (15/1/2026), Jonatan mendapatkan perlawanan cukup ketat dari Tanaka dalam gim pertama. Hal itu membuatnya tertinggal 3-4.
Perlahan Jonatan mencoba bangkit dengan terus menekan Tanaka. Saat ini, pria berusia 28 tahun itu mampu membalikan keadaan dengan unggul 11-10 atas lawan.
Jonatan terus berusaha mempertahankan performa apiknya itu. Kerja kerasnya pun berbuah manis dengan mengalahkan Tanaka 21-15 dalam gim pertama.
Dalam gim kedua, Jonatan tampil lebih percaya diri. Ia dapat unggul 5-2 atas Tanaka dengan pola permainan agresif.