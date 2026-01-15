Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil 16 Besar India Open 2026: Sikat Yushi Tanaka, Jonatan Christie Lolos Perempatfinal

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 15 Januari 2026 |15:00 WIB
Hasil 16 Besar India Open 2026: Sikat Yushi Tanaka, Jonatan Christie Lolos Perempatfinal
Jonatan Christie lolos ke perempatfinal India Open 2026 (Foto: X/@INABadminton)
A
A
A

NEW DELHI – Jonatan Christie sukses melaju ke perempatfinal India Open 2026 Super 750. Tunggal putra Indonesia itu menang dua gim langsung 21-15 dan 21-19 atas Yushi Tanaka di babak 16 besar India Open 2026.

Bermain di Indira Gandhi Indoor Stadium, New Delhi, Kamis (15/1/2026), Jonatan  mendapatkan perlawanan cukup ketat dari Tanaka dalam gim pertama. Hal itu membuatnya tertinggal 3-4.

Jonatan Christie tampil di Malaysia Open 2026 (Foto: X/@INABadminton)

Perlahan Jonatan mencoba bangkit dengan terus menekan Tanaka. Saat ini, pria berusia 28 tahun itu mampu membalikan keadaan dengan unggul 11-10 atas lawan.

Jonatan terus berusaha mempertahankan performa apiknya itu. Kerja kerasnya pun berbuah manis dengan mengalahkan Tanaka 21-15 dalam gim pertama.

Dalam gim kedua, Jonatan tampil lebih percaya diri. Ia dapat unggul 5-2 atas Tanaka dengan pola permainan agresif.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/14/40/3195433/jonatan_christie-4jCb_large.jpg
Meski Tembus 16 Besar India Open 2026, Jonatan Christie Curhat soal Taktik Licik Jason Teh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/15/40/3195506//wang_zhiyi_delapan_kali_kalah_beruntun_dari_an_se_young_di_final_wangzhiyi-CQAa_large.jpg
Kisah Apes Pebulu Tangkis China Wang Zhiyi, 8 Kali Kalah Beruntun dari An Se Young di Final!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/14/40/3195312//jonatan_christie_menghadapi_lawan_mudah_di_babak_32_besar_indonesia_masters_2026-54z3_large.jpg
Hasil Drawing Indonesia Masters 2026: Jonatan Christie hingga Fajar/Fikri Lawan Siapa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/13/40/3195256//putri_kusuma_wardani-MF6d_large.jpg
Taklukan Kabut dan Angin, Putri KW Ungkap Kunci Kemenangan di 32 Besar India Open 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/11/40/3194779//jonatan_christie_menjadi_pebulu_tangkis_indonesia_dengan_hadiah_uang_terbanyak-64xU_large.jpg
Jonatan Christie Jadi Pebulu Tangkis Indonesia dengan Hadiah Uang Terbanyak, Tembus Rp18 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/10/40/3194656//jonatan_christie_berusaha_melihat_sisi_positif_dari_kegagalannya_di_semifinal_malaysia_open_2026-EMIX_large.jpg
Kandas di Semifinal Malaysia Open 2026, Jonatan Christie Bersyukur Tidak Cedera
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement