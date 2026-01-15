Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Jonatan Christie Hajar Yushi Tanaka di 16 Besar India Open 2026?

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 15 Januari 2026 |06:37 WIB
Jonatan Christie Hajar Yushi Tanaka di 16 Besar India Open 2026?
Jonatan Christie berpeluang bungkam Yushi Tanaka di 16 besar India Open 2026. (Foto; Humas PP PBSI)
JONATAN Christie menghajar Yushi Tanaka di 16 besar India Open 2026? Sesuai jadwal, Jonatan Christie akan bertemu Yushi Tanaka di 16 besar India Open 2026 yang berlangsung di Indira Gandhi Arena, New Delhi, India pada Kamis (15/1/2026) sekira pukul 13.25 WIB.

1. Rekor Pertemuan Berimbang

Laga siang nanti merupakan pertandingan ketiga yang melibatkan Jonatan Christie dan Yushi Tanaka. Dalam dua pertemuan sebelumnya, skor sama kuat 1-1.

Jonatan Christie tampil di Malaysia Open 2026 (Foto: X/@INABadminton)

Duel pertama tersaji di babak pertama Kumamoto Masters 2024. Saat itu, Jonatan Christie menang dua set langsung 21-15 dan 21-11.

Lanjut ke pertemuan kedua yang tersaji di babak pertama Australia Open 2025, Jonatan Christie kalah 17-21 dan 7-21 atas Yushi Tanaka. Karena itu, Jonatan Christie praktis dalam ambisi besar untuk menang, mengingat dirinya kalah telak dari Yushi Tanaka di pertemuan terakhir.

Jonatan Christie juga wajib waspada karena Yushi Tanaka disinyalir dalam kondisi fisik yang sangat baik. Saat tampil di babak pertama, Yushi Tanaka hanya perlu bermain beberapa menit karena sang lawan, Leong Jun Hao, mengalami cedera.

Di saat bersamaan, Jonatan Christie, juga menang dua set hanya saja tidak secepat Yuki Tanaka. Bersua wakil Singapura Jason Teh, Jonatan Christie menang 21-16 dan 21-10.

 

