Hasil Perempatfinal India Open 2026: Putri KW Menyerah dari An Se-young 2 Gim Langsung

Putri KW harus menyerah dari An Se-young dalam 2 gim langsung di perempatfinal India Open 2026 (Foto: X/@INABadminton)

NEW DELHI – Putri Kusuma Wardani (Putri KW) harus mengakui keunggulan An Se-young di perempatfinal India Open 2026 Super 750. Tunggal putri Indonesia itu kalah dua gim langsung 16-21 dan 8-21.

Bermain di Indira Gandhi Indoor Stadium, New Delhi, India, Jumat (16/1/2026) sore WIB, Putri cukup agresif melawan An dalam gim pertama. Ia dapat unggul 2-0 atas perempuan asal Korea Selatan itu.

Putri terus berusaha memperlebar keunggulan atas An yang kini mencatatkan poin 5-1. Namun, perempuan berusia 23 tahun itu perlahan tampil lebih tenang dan memberikan perlawanan cukup sengit.

An malah berhasil meraih hasil maksimal atas Putri dalam gim pertama. Ia meraih keunggulan 21-16 atas perempuan asal Tangerang itu.

Dalam gim kedua, Putri tampil lebih ngotot karena ingin membalas kekalahan dari lawan. Saat ini, ia unggul 3-1 atas An.