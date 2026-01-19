Gagal Taklukkan India Open 2026, Jonatan Christie Beberkan Kendala Non-Teknis di Final

NEW DELHI – Tunggal putra Indonesia, Jonatan Christie, harus puas keluar sebagai runner-up India Open 2026 setelah dipaksa menyerah oleh wakil Taiwan, Lin Chun-Yi. Pasca-pertandingan, pebulu tangkis yang akrab disapa Jojo ini mengungkapkan sejumlah faktor krusial, mulai dari adaptasi lapangan hingga tekanan lawan, yang membuatnya gagal mengamankan podium tertinggi di turnamen tersebut.

1. Syukur Atas Pencapaian di Awal Tahun

Jonatan secara mengejutkan kalah dari Lin Chun-Yi dalam dua gim langsung dengan skor 10-21 dan 18-21. Laga final tersebut berlangsung di Indira Gandhi Indoor Stadium, Minggu (18/1/2026) sore WIB.

Meski gagal juara, Jonatan tetap bersyukur dengan hasil yang didapatnya. Pemain kelahiran Jakarta itu memetik banyak pelajaran dari dua turnamen awal tahun yang telah dijalani.

“Pertama pasti Puji Tuhan dulu, bersyukur hasilnya dua turnamen terakhir ini cukup baik walau belum bisa meraih gelar juara. Saya sudah menampilkan yang terbaik dari setiap proses, dari awalnya sampai hari ini di partai final,” kata Jonatan dalam keterangan PBSI, Senin (19/1/2026).

Jonatan Christie. (Foto: PBSI)

“Dari Malaysia Open juga terutama pasti tidak gampang, jaga fokusnya, jaga mentalnya, jaga fisik badan semua dan segala macamnya jadi ini salah satu hal yang positif yang bisa diambil,” tambahnya.

2. Masalah Kondisi Angin

Pemain yang akrab disapa Jojo itu mengungkapkan kondisi angin pada hari ini agak berbeda dari hari-hari sebelumnya. Kondisi tersebut membuatnya cukup kesulitan mengantisipasi shuttlecock.