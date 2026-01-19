Kisah Pedih Loh Kean Yew, Juara Dunia Bulu Tangkis yang Hampir Muntah di India Open 2026 Gara-Gara Kotoran Burung

KISAH pedih dialami Loh Kean Yew. Juara dunia bulu tangkis pada 2021 ini hampir muntah saat tanding di India Open 2026 pada pekan lalu.

Penyebabnya, ada kotoran burung yang terjatuh di tengah lapangan saat Loh Kean Yew bertanding di India Open 2026. Kondisi ini menyebabkan pertandingan harus ditunda sejenak karena lapangan yang harus dibersihkan.

1. Kotoran Burung

Ajang bulu tangkis bergengsi dengan level Super 750, yakni India Open 2026, baru saja rampung digelar pada akhir pekan lalu. Di sektor tunggal putra sendiri, Lin Chun-Yi, dari Taiwan sukses rebut gelar juara usai kalahkan Jonatan Christie di final dengan skor 10-21 dan 18-21.

Pada sektor tunggal putra, bukan hanya penampilan dua pemain tersebut yang ramai disorot. Penampilan bintang Singapura, Loh Kean Yew, juga curi perhatian.

Di ajang itu, Loh Kean Yew memang tampil apik hingga bisa melaju ke babak semifinal. Sayangnya, dia gagal ke partai puncak usai kalah di tangan Jojo -sapaan akrab Jonatan Christie- dengan skor 18-21 dan 20-22.

Selain karena kiprah manisnya, Loh Kean Yew juga curi perhatian karena sempat mau muntah saat bertanding. Bukan karena ketatnya persaingan dengan lawan yang menguras tenaga, Loh Kean Yew hampir muntah gara-gara adanya kotoran burung di arena pertandingannya.

Momen itu tepatnya terjadi di babak 16 besar India Open 2026. Kala itu, Loh Kean Yew dihadapkan dengan wakil tuan rumah, yakni HS Prannoy.

Di tengah laga yang berlangsung di Indira Gandhi Arena, New Delhi, India, pada Kamis, 15 Januari 2026 itu, kotoran burung tiba-tiba jauh ke lapangan. Laga set pertama yang tengah menempatkan Prannoy unggul 16-14 itu pun dihentikan sementara. Petugas langsung membersihkan lapangan.

Nah, saat laga terhenti ini, Loh Kean Yew yang sempat mendekati lokasi jatuhnya kotoran burung itu, terlihat mau muntah. Dia terlihat sangat tidak nyaman dengan pemandangan tak biasa dalam pertandingan tersebut.

Beruntung, meski momen ini bisa saja merusak konsentrasinya, Loh Kean Yew tetap tampil apik. Dia bahkan menang atas Prannoy dengan skor 18-21, 21-19, dan 21-14.