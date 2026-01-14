Taklukan Kabut dan Angin, Putri KW Ungkap Kunci Kemenangan di 32 Besar India Open 2026

NEW DELHI – Tunggal putri andalan Indonesia, Putri Kusuma Wardani, mengaku lega setelah berhasil melewati hadangan pertama di ajang India Open 2026. Meski harus berjuang dalam kondisi lapangan yang menantang dan cuaca dingin yang ekstrem, pemain yang akrab disapa Putri KW ini sukses membungkam wakil Kanada, Michelle Li, untuk memastikan satu tempat di babak 16 besar.

Pertemuan keduanya terjadi dalam babak 32 besar India Open 2026. Laga itu berlangsung di Indira Gandhi Sports Complex, New Delhi, India, Selasa 13 Januari 2026.

Putri Kusuma Wardani mengatakan sangat senang dapat meraih hasil maksimal tanpa cedera. Dia mengakui bahwa mengalahkan Michelle Li bukanlah perkara mudah dalam kondisi tersebut.

1. Tantangan Cuaca Ekstrem dan Kabut Lapangan

"Pertama bersyukur tidak ada cedera apapun. Hari ini cukup puas bisa menang dari Michelle Li lagi karena tidak mudah dengan situasi di lapangan. Pertama sangat dingin, agak berangin dan seperti ada kabut atau asap di lapangan yang sedikit mempengaruhi permainan karena bolanya jadi terlihat agak samar," kata Putri dalam keterangannya, dikutip Rabu (14/1/2026).

Putri KW (Foto: PBSI)

"Tadi bermainnya lebih safe saja dan juga membatasi bola atasnya dia," tambahnya.

Atlet berusia 23 tahun tersebut mengatakan performa Michelle di gim kedua memang sangat menyulitkannya. Alhasil, dia gagal meraih hasil maksimal sehingga laga harus berlanjut ke gim penentuan.