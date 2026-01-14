Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Unik Hendra Setiawan, Legenda Indonesia yang Ogah Banting Raket saat Bertanding

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 14 Januari 2026 |11:50 WIB
Kisah Unik Hendra Setiawan, Legenda Indonesia yang Ogah Banting Raket saat Bertanding
Hendra Setiawan ogah banting raket saat bertanding. (Foto: Instagram/@hendrasansan)
A
A
A

KISAH unik Hendra Setiawan, pebulu tangkis legenda Indonesia yang ogah membanting raket saat bertanding akan diulas Okezone. Sewaktu aktif sebagai pemain, Hendra Setiawan dikenal sebagai Silent Killer.

Ketika berhasil mendapatkan poin, Hendra Setiawan lebih sering menampilkan wajah datarnya alih-alih meluapkan emosi. Dalam posisi tertinggal atau tertekan sekalipun, wajah Hendra Setiawan tampak tidak kesal.

1. Banyak Pebulu Tangkis Banting Raket

Banyak pebulu tangkis ketika kesal atau menjadi juara, hal yang dilakukan adalah membanting raket. Salah satunya pernah dilakukan pebulu tangkis Indonesia, Anthony Ginting, ketika menjadi juara Singapore Open 2022.

Tak lama setelah dipastikan menang 23-21 dan 21-17 atas pebulu tangkis Jepang Kodai Naraoka, Anthony Ginting membanting raket bermerek Li-Ning Aeronaut 9000  Menurut sumber yang beredar, harga raket Anthony Ginting saat itu adalah 253 euro atau setara Rp4,9 juta!

2. Hendra Setiawan Ogah Banting Raket

Hendra Setiawan jadi pelatih di All England 2025 (Foto: PBSI)

Medio 2020, Hendra Setiawan sempat muncul bersama sang istri di kanal YouTube pribadinya. Dalam video yang dirilis, sang istri bertanya kepada Hendra Setiawan.

“Pernah kepikiran banting raket enggak?” tanya sang istri kepada Hendra Setiawan?

"Kenapa (enggak mau banting raket)?” balas sang istri.

“Ya sayangnlah (kalau dibanting raketnya),” kata Hendra Setiawan tegas.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/14/40/3195295/shesar_hiren_rhustavito_unggul_rekor_pertemuan_atas_lin_dan_shesar94-a6Aw_large.jpg
Kisah Shesar Hiren Rhustavito, Satu-satunya Pebulu Tangkis Indonesia yang Kalahkan Lin Dan Secara Rekor Pertemuan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/13/40/3195092/hendra_setiawan_1_dari_pebulu_tangkis_yang_resmi_keluar_dari_pelatnas_pbsi_saat_jago_jagonya_hendrasansan-aHSU_large.jpg
Kisah Hendra Setiawan Balik ke Pelatnas PBSI demi Menangkan Gelar yang Belum Diraih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/13/40/3195074/mohammad_ahsan_tegang_dipasangkan_dengan_hendra_setiawan_pbsi-KlvF_large.jpg
Kisah Mohammad Ahsan yang Tegang Dipasangkan Bareng Peraih Medali Emas Olimpiade Hendra Setiawan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/10/40/3194617/bellaetrix_manuputty_sempat_jajal_jadi_calon_legislatif_manuputtybellaetrix-Wa8M_large.jpg
Kisah Bellaetrix Manuputty, Eks Pebulu Tangkis Supercantik yang Sempat Coba Peruntungan Jadi Calon Legislatif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/08/40/3194211/bule_prancis_minta_dinikahi_jonatan_christie_di_final_french_open_2023_jonatanchristiefans97-sxLA_large.jpg
Kisah Bule Prancis yang Minta Dinikahi Jonatan Christie di Final French Open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/08/40/3194183/jonatan_christie_dapat_rezeki_10_kali_lipat_setelah_memenangkan_medali_emas_asian_games_2018_jonatanchristieofficial-gtOX_large.jpg
Kisah Jonatan Christie yang Dapat Rezeki 10 Kali Lipat Setelah Bangun Masjid di Lombok
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement