Kisah Unik Hendra Setiawan, Legenda Indonesia yang Ogah Banting Raket saat Bertanding

KISAH unik Hendra Setiawan, pebulu tangkis legenda Indonesia yang ogah membanting raket saat bertanding akan diulas Okezone. Sewaktu aktif sebagai pemain, Hendra Setiawan dikenal sebagai Silent Killer.

Ketika berhasil mendapatkan poin, Hendra Setiawan lebih sering menampilkan wajah datarnya alih-alih meluapkan emosi. Dalam posisi tertinggal atau tertekan sekalipun, wajah Hendra Setiawan tampak tidak kesal.

1. Banyak Pebulu Tangkis Banting Raket

Banyak pebulu tangkis ketika kesal atau menjadi juara, hal yang dilakukan adalah membanting raket. Salah satunya pernah dilakukan pebulu tangkis Indonesia, Anthony Ginting, ketika menjadi juara Singapore Open 2022.

Tak lama setelah dipastikan menang 23-21 dan 21-17 atas pebulu tangkis Jepang Kodai Naraoka, Anthony Ginting membanting raket bermerek Li-Ning Aeronaut 9000 Menurut sumber yang beredar, harga raket Anthony Ginting saat itu adalah 253 euro atau setara Rp4,9 juta!

2. Hendra Setiawan Ogah Banting Raket

Medio 2020, Hendra Setiawan sempat muncul bersama sang istri di kanal YouTube pribadinya. Dalam video yang dirilis, sang istri bertanya kepada Hendra Setiawan.

“Pernah kepikiran banting raket enggak?” tanya sang istri kepada Hendra Setiawan?

"Kenapa (enggak mau banting raket)?” balas sang istri.

“Ya sayangnlah (kalau dibanting raketnya),” kata Hendra Setiawan tegas.