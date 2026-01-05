Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Pebulu Tangkis Liu Yu Chen, Anak Sulung Hendra Setiawan yang Disebut Mirip Penyanyi Terkenal Korea

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 05 Januari 2026 |12:22 WIB
Kisah Pebulu Tangkis Liu Yu Chen, Anak Sulung Hendra Setiawan yang Disebut Mirip Penyanyi Terkenal Korea
Anak sulung Hendra Setiawan Liu Yu Chen (kiri) disebut mirip penyanyi Korea Selatan Paul Kim. (Foto: Instagram/@coppamagz)
A
A
A

KISAH pebulu tangkis Liu Yu Chen, anak sulung Hendra Setiawan yang disebut mirip penyanyi terkenal Korea Selatan Paul Kim akan diulas Okezone. Liu Yu Chen pernah menyandang salah satu pebulu tangkis terbaik yang dimiliki China, khususnya di nomor ganda putra.

Bersama Li Junhui, Liu Yu Chen memenangkan gelar juara dunia 2018 dan merebut medali perak Olimpiade Tokyo 2020. Di ajang beregu, pasangan ini membantu China meraih gelar Piala Thomas 2018 dan 2020, serta Piala Sudirman 2019 dan 2023.

1. Awal Mula Disebut Anak Sulung Hendra Setiawan

Liu Yu Chen berfoto bersama Hendra Setiawan dan keluarganya (Foto: Instagram/@liuyuchen88888)
Liu Yu Chen berfoto bersama Hendra Setiawan dan keluarganya (Foto: Instagram/@liuyuchen88888)

Liu Yu Chen terang-terangan menjadikan eks pebulu tangkis Indonesia, Hendra Setiawan, sebagai role model. Tak heran Hendra Setiawan menjadi idola Liu Yu Chen. Hendra Setiawan tercatat meraih medali emas Olimpiade Beijing 2008 bersama Markis Kido, serta tiga kali juara dunia bareng Mohammad Ahsan pada 2013, 2015 dan 2019.

Karena itu, tiap kali bertemu Hendra Setiawan, Liu Yu Chen tak pernah melewatkan momen foto bareng sang idola. Bahkan tiap kali tampil di Indonesia Open dan Indonesia Masters, Liu Yu Chen selalu mampir ke rumah Hendra Setiawan.

Di momen inilah, Liu Yu Chen foto bareng dengan Hendra Setiawan, istri dan ketiga anaknya. Liu Yu Chen pun berkelakar dirinya sebagai anak sulung atau anak pertama Hendra Setiawan.

“Indonesia family! Yuchen Setiawan hahaha! Good luck 2020 Indonesia Open,” tulis Liu Yu Chen di akun Instagram-nya.

 

Telusuri berita Sport lainnya
