Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Perempatfinal All England 2026: Rian/Rahmat dan Putri KW Tersingkir

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 06 Maret 2026 |20:03 WIB
Hasil Perempatfinal All England 2026: Rian/Rahmat dan Putri KW Tersingkir
Simak hasil perempatfinal All England 2026 di mana dua wakil Indonesia sama-sama tersingkir (Foto: X/@INABadminton)
A
A
A

BIRMINGHAM – Hasil perempatfinal All England 2026 yang melibatkan dua wakil Indonesia sudah diketahui. Sayangnya, Muhammad Rian Ardianto/Rahmat Hidayat dan Putri Kusuma Wardani (Putri KW) sama-sama harus tersingkir.

Bermain di Utilita Arena, Birmingham, Inggris, Jumat (6/3/2026) malam WIB, Rian/Rahmat kalah dari Chen Bo Yang/Liu Yi, 16-21 dan 10-21. Sementara, Putri KW dipulangkan An Se-young 11-21 dan 14-21.

Rian/Rahmat langsung mendapat tekanan dari lawannya. Mereka tertinggal 5-7 dari Chen/Liu. 

Rian Ardianto/Rahmat Hidayat. (Foto: PBSI)

Rian/Rahmat sempat menyamakan kedudukan menjadi 9-9. Hanya saja, pasangan Pelatnas PBSI Cipayung itu tertinggal 9-11 dari Chen/Liu di interval gim pertama. 

Selepas jeda, Rian/Rahmat semakin tertinggal dengan skor 10-15. Hasilnya, mereka menelan kekalahan dari Chen/Liu di gim pertama dengan skor 16-21. 

Pada gim kedua, Rian/Rahmat kembali mendapat tekanan dari pasangan China tersebut. Kedua pasangan acap kali kejar-kejaran angka hingga skor 8-8. 

Hanya saja, Rian/Rahmat harus kembali tertinggal di interval gim kedua dengan skor 8-11. Pasangan Indonesia itu mencoba bangkit usai jeda interval. 

Alih-alih mengejar ketertinggalan, Rian/Rahmat justru semakin tertinggal menjadi 8-16. Pada akhirnya, mereka takluk dari Chen/Liu di gim kedua dengan skor 10-21. 

Kekalahan ini praktis menyudahi langkah Rian/Rahmat di All England 2026. Sejauh ini, belum ada wakil Indonesia yang berhasil menembus babak semifinal. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/06/40/3205417/amri_syahnawi_dan_nita_violina_marwah-VI95_large.jpg
Hasil Perempatfinal All England 2026: Amri/Nita Takluk Usai Berjuang 3 Gim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/06/40/3205411/alwi_farhan_harus_bertekuk_lutut_di_hadapan_kunlavut_vitidsarn_pada_babak_perempatfinal_all_england_2026-S0eF_large.jpg
Hasil Perempatfinal All England 2026: Alwi Farhan Akui Keunggulan Kunlavut Vitidsarn
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/06/40/3205350/rian_ardianto_bersama_rahmat_hidayat-F26I_large.jpg
Rian/Rahmat Beberkan Kunci Sukses Singkirkan Unggulan Malaysia di 16 Besar All England 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/06/40/3205341/supissara_paewsampran-8NRn_large.jpg
Kisah Sedih Pebulu Tangkis Supercantik Supissara Paewsampran, Impian di All England 2026 Terhenti karena Masuk Rumah Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/06/40/3205314/alwi_farhan-c6wC_large.jpg
Jadwal Wakil Indonesia di Perempatfinal All England 2026: Alwi Farhan hingga Putri KW Jumpa Lawan Berat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/06/40/3205284/amallia_cahaya_bersama_siti_fadia-n8Wf_large.jpg
Hasil All England 2026: Langkah Amallia/Siti Dihentikan Wakil Jepang di 16 Besar
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement