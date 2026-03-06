Hasil Perempatfinal All England 2026: Rian/Rahmat dan Putri KW Tersingkir

Simak hasil perempatfinal All England 2026 di mana dua wakil Indonesia sama-sama tersingkir (Foto: X/@INABadminton)

BIRMINGHAM – Hasil perempatfinal All England 2026 yang melibatkan dua wakil Indonesia sudah diketahui. Sayangnya, Muhammad Rian Ardianto/Rahmat Hidayat dan Putri Kusuma Wardani (Putri KW) sama-sama harus tersingkir.

Bermain di Utilita Arena, Birmingham, Inggris, Jumat (6/3/2026) malam WIB, Rian/Rahmat kalah dari Chen Bo Yang/Liu Yi, 16-21 dan 10-21. Sementara, Putri KW dipulangkan An Se-young 11-21 dan 14-21.

Rian/Rahmat langsung mendapat tekanan dari lawannya. Mereka tertinggal 5-7 dari Chen/Liu.

Rian/Rahmat sempat menyamakan kedudukan menjadi 9-9. Hanya saja, pasangan Pelatnas PBSI Cipayung itu tertinggal 9-11 dari Chen/Liu di interval gim pertama.

Selepas jeda, Rian/Rahmat semakin tertinggal dengan skor 10-15. Hasilnya, mereka menelan kekalahan dari Chen/Liu di gim pertama dengan skor 16-21.

Pada gim kedua, Rian/Rahmat kembali mendapat tekanan dari pasangan China tersebut. Kedua pasangan acap kali kejar-kejaran angka hingga skor 8-8.

Hanya saja, Rian/Rahmat harus kembali tertinggal di interval gim kedua dengan skor 8-11. Pasangan Indonesia itu mencoba bangkit usai jeda interval.

Alih-alih mengejar ketertinggalan, Rian/Rahmat justru semakin tertinggal menjadi 8-16. Pada akhirnya, mereka takluk dari Chen/Liu di gim kedua dengan skor 10-21.

Kekalahan ini praktis menyudahi langkah Rian/Rahmat di All England 2026. Sejauh ini, belum ada wakil Indonesia yang berhasil menembus babak semifinal.